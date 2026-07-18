Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани не исключил, что городские власти могут задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его предполагаемого визита на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре. Об этом политик рассказал в интервью The New York Times.
По словам мэра, вопрос о возможном аресте израильского премьера до сих пор обсуждается его администрацией. Мамдани уточнил, что не уверен, есть ли у него законные полномочия распорядиться о задержании иностранного лидера через подчиненный ему Департамент полиции Нью-Йорка.
Он отметил, что ведет по этому поводу активные переговоры с юридическим департаментом города.
«Я считаю, что премьер-министру Нетаньяху место в Гааге», — сказал Мамдани, имея в виду место расположения Международного суда ООН.
Мэр назвал израильского премьера военным преступником, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом (МУС), и подчеркнул, что этой точки зрения придерживаются многие, кто недоволен действиями Нетаньяху в последние годы.
«Все, что позволяет мне делать закон в Нью-Йорке, мы будем делать, но мы не будем писать собственные законы с этой целью», — пообещал Мамдани.
В ходе предвыборной кампании в прошлом году он уже заявлял, что исполнит ордер Международного уголовного суда, выданный из-за действий Израиля в секторе Газа, и отдаст полиции распоряжение арестовать Нетаньяху.
Сам израильский премьер недавно заявил в интервью на радио, что угрозы Мамдани его не беспокоят, и обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке палестинской группировки ХАМАС, которая контролирует значительную часть сектора Газа и несет ответственность за нападение на Израиль 7 октября 2023 года.
«Думаю, ему следует посмотреть, кого он осуждает, а кого хвалит. Он осуждает Израиль, единственную демократию, которая стоит плечом к плечу с американскими ценностями. И, честно говоря, я думаю, что втайне он ненавидит Америку», — заявил Нетаньяху в интервью радиоведущему Сиду Розенбергу, известному критику Мамдани.
Мэр Нью-Йорка никогда не высказывался положительно о ХАМАС и осуждал теракт 7 октября. Вопрос об Израиле стал одним из центральных пунктов его политической идентичности, отмечает NYT: знакомые с мэром люди утверждают, что он считает освобождение Палестины одним из самых острых моральных вопросов современности.
Газета подчеркивает, что Мамдани не одинок в своих взглядах. На этой неделе почти половина демократов в Палате представителей проголосовала за прекращение американской помощи Израилю. Хотя голосов не хватило для принятия законопроекта, результат показал, как изменилась позиция партии по отношению к одному из ключевых союзников США на Ближнем Востоке.
Мамдани неоднократно подчеркивал, что израильская тема имеет огромное политическое значение для избирателей по всей стране.
«Трудно найти более провальный политический подход, чем тот, который наша страна применила к Газе и Палестине», — сказал он.