Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани не исключил, что городские власти могут задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его предполагаемого визита на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре. Об этом политик рассказал в интервью The New York Times.

По словам мэра, вопрос о возможном аресте израильского премьера до сих пор обсуждается его администрацией. Мамдани уточнил, что не уверен, есть ли у него законные полномочия распорядиться о задержании иностранного лидера через подчиненный ему Департамент полиции Нью-Йорка.

Он отметил, что ведет по этому поводу активные переговоры с юридическим департаментом города.

«Я считаю, что премьер-министру Нетаньяху место в Гааге», — сказал Мамдани, имея в виду место расположения Международного суда ООН.

Мэр назвал израильского премьера военным преступником, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом (МУС), и подчеркнул, что этой точки зрения придерживаются многие, кто недоволен действиями Нетаньяху в последние годы.

«Все, что позволяет мне делать закон в Нью-Йорке, мы будем делать, но мы не будем писать собственные законы с этой целью», — пообещал Мамдани.

В ходе предвыборной кампании в прошлом году он уже заявлял, что исполнит ордер Международного уголовного суда, выданный из-за действий Израиля в секторе Газа, и отдаст полиции распоряжение арестовать Нетаньяху.

Сам израильский премьер недавно заявил в интервью на радио, что угрозы Мамдани его не беспокоят, и обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке палестинской группировки ХАМАС, которая контролирует значительную часть сектора Газа и несет ответственность за нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

«Думаю, ему следует посмотреть, кого он осуждает, а кого хвалит. Он осуждает Израиль, единственную демократию, которая стоит плечом к плечу с американскими ценностями. И, честно говоря, я думаю, что втайне он ненавидит Америку», — заявил Нетаньяху в интервью радиоведущему Сиду Розенбергу, известному критику Мамдани.

Мэр Нью-Йорка никогда не высказывался положительно о ХАМАС и осуждал теракт 7 октября. Вопрос об Израиле стал одним из центральных пунктов его политической идентичности, отмечает NYT: знакомые с мэром люди утверждают, что он считает освобождение Палестины одним из самых острых моральных вопросов современности.

Газета подчеркивает, что Мамдани не одинок в своих взглядах. На этой неделе почти половина демократов в Палате представителей проголосовала за прекращение американской помощи Израилю. Хотя голосов не хватило для принятия законопроекта, результат показал, как изменилась позиция партии по отношению к одному из ключевых союзников США на Ближнем Востоке.

Мамдани неоднократно подчеркивал, что израильская тема имеет огромное политическое значение для избирателей по всей стране.