Компания Илона Маска SpaceX ведет переговоры о предоставлении Пентагону вычислительных мощностей для ИИ на сумму в несколько миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным WSJ, речь идет о доступе к инфраструктуре дата-центров, необходимой для работы ИИ-моделей Минобороны США. Переговоры находятся на ранней стадии, поэтому сделка еще может не состояться.

Такое соглашение расширило бы уже существующее сотрудничество SpaceX с американскими военными. Компания давно работает с Пентагоном в сфере запусков, спутниковой связи и космической инфраструктуры, включая спутниковый интернет Starlink. Теперь, как пишет WSJ, она может выйти и на рынок вычислительных мощностей для ИИ, где конкурирует ряд специализированных облачных провайдеров.

Минобороны США наращивает облачную инфраструктуру для разведывательных и военных задач, связанных с ИИ. Сейчас такие услуги американским госструктурам предоставляют, в частности, Amazon, Microsoft, Google и Oracle. В конце прошлого года Amazon объявила о планах вложить до $50 млрд в расширение мощностей для ИИ и суперкомпьютерных вычислений в интересах государственных заказчиков через AWS.

По данным WSJ, внутри SpaceX также обсуждают возможность конкурировать с так называемыми neocloud-провайдерами, которые продают вычислительные мощности компаниям, работающим с ИИ. Идея, как утверждают источники издания, состоит в том, чтобы предлагать такие услуги по более низким ценам. SpaceX и Пентагон не ответили на запросы журналистов.

Возможная сделка вызывает вопросы у части представителей структур национальной безопасности США, отмечает WSJ. Их беспокоит растущая зависимость Пентагона от компаний Маска. В Минобороны США эти опасения отвергают.

На этом фоне Пентагон заявляет, что стремится снизить зависимость от отдельных технологических поставщиков по мере внедрения ИИ. По данным WSJ, в мае ведомство также договорилось об использовании ИИ-технологий в засекреченных операциях с несколькими крупными компаниями, включая OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, SpaceX и стартап Reflection AI.

Ранее американские власти допустили к работе с военными заказчиками Grok — нейросеть xAI, еще одной компании Маска. До этого момента модель Claude от Anthropic была единственной нейросетью, которую Пентагон использовал в важных операциях, в том числе при разработке стратегии по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Но когда Минобороны потребовало от Anthropic разрешить использование своих технологий в любых «законных» целях, та отказалась сделать это. После этого оборонное ведомство включило фирму в список компаний, представляющих риск для цепочки поставок США.