Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Минобороны Михаила Фёдорова из-за его конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским по поводу военной стратегии и вооружений, а также на фоне растущей популярности министра. Об этом сообщают Financial Times и The New York Times. При этом Зеленский планировал уволить и Сырского, отмечает NYT.

Ключевым пунктом разногласий, по данным NYT, стали закупки вооружений: Фёдоров заблокировал часть закупок артиллерийских снарядов в пользу беспилотников, тогда как Сырский настаивал, что боеприпасы по-прежнему необходимы для позиционных боев на востоке страны. По словам Фёдорова, он отменил или заново открыл тендеры на закупку 155-мм снарядов натовского калибра и остановил закупку их короткобойных версий, сэкономив таким образом $100 млн. При этом он утверждал, что дальнобойные снаряды Украина продолжит закупать.

Неназванный руководитель оборонной промышленности рассказал NYT, что помощники министра уведомляли подрядчиков о полном прекращении закупок артиллерийских боеприпасов: предполагалось использовать имеющиеся запасы и дроны. Это усугубило конфликт, поскольку решения о закупках вооружений принимает Генштаб во главе с Сырским, пишет газета.

NYT допускает, что на решение Зеленского могла повлиять и растущая популярность Федорова. Оппозиционный политик Николай Давидюк сказал газете, что глава Минобороны стал для президента «проблемой и опасностью», продвигая популярную среди украинцев, но не поддержанную высшим военным руководством модель технологической перестройки армии.

О своей отставке, как отмечают СМИ, Фёдоров высказался публично и резко, заявив: «Мы столкнулись с полной блокировкой всех наших инициатив». По его словам, вместо совместного поиска решений Сырский «придумал, как расколоть страну».

Министр также обвинил Генштаб Украины в систематическом блокировании реформ, которые считал необходимыми, а также заявил о высоком уровне коррупции в системе закупок и о попытках вытеснить чиновников, которых он считал слишком тесно связанными с частными оборонными компаниями.

По данным нескольких источников FT, знакомых с ситуацией, Фёдоров неоднократно блокировал попытки передать выгодные контракты компаниям, связанным с определенными лицами. Это, по словам собеседников газеты, настроило против него влиятельных представителей политического и оборонного руководства, включая самого Сырского.

По словам одного из высокопоставленных представителей оборонного ведомства, на которого ссылается FT, за конфликтом стоит более широкое расхождение в самом понимании победы: «Одна из проблем в том, что у Сырского нет понимания, как именно он собирается победить. Теория победы по Сырскому — это просто держаться как можно дольше и мобилизовывать больше людей».

Фёдоров, в отличие от него, отстаивал стратегию, построенную вокруг технологических инноваций, более широкого применения дронов и роботизированных систем, а также армии, способной подстраиваться под быстро меняющуюся линию фронта. Он настаивал, что технологии беспилотников обновляются несколько раз в год, а военная система должна успевать за этим через более быстрые закупки и более короткие цепочки принятия решений.

Увольнение вызвало протесты в Киеве и других городах в четверг и пятницу — участники требовали вернуть Фёдорова на пост, обвиняя Зеленского в отстранении министра, который способствовал развитию производства и применения дронов.

На стороне Фёдорова публично выступили и представители силовых структур: например, заместитель командующего воздушными силами Павел Елизаров подал в отставку в знак протеста, назвав увольнение министра «большим злом для обороноспособности страны»; командующий объединенными силами Украины Михаил Драпатый заявил, что «армии нужны перемены» и что «если правильное решение приходится принимать вопреки системе, а не благодаря ей, значит, менять нужно саму систему».

Сам Сырский на резкие заявления Фёдорова ответил сдержанно, пожелав ему «дальнейших успехов» и выразив надежду, что тот останется «частью команды Украины».

Зеленский заявил, что не снимает с себя ответственности за решение: «Мне приходится выбирать одну из сторон, потому что без меня они не садятся за стол переговоров».

По данным NYT со ссылкой на издание «Украинская правда», на встрече с однопартийцами президент Украины признавался, что хотел уволить обоих — и Фёдорова, и Сырского, — но не мог сделать это одновременно.

Президент пообещал предложить Фёдорову другую должность в администрации; какую именно, пока не уточняется. По данным NYT, сам экс-министр после отставки получил предложение о работе от компаний Кремниевой долины, но отклонил его.

Новым исполняющим обязанности министра обороны Зеленский назначил Евгения Хмару, ранее возглавлявшего СБУ в статусе и.о. Президент заявил, что будет добиваться утверждения Хмары парламентом на постоянной основе после его увольнения с военной службы — по украинскому законодательству этот пост должен занимать гражданское лицо.

СМИ сравнивают произошедшее с отставкой бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, чья популярность временами превышала рейтинг Зеленского. После увольнения украинский лидер назначил его послом в Великобритании.