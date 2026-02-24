Компания Илона Маска xAI подписала соглашение с Пентагоном о предоставлении своей нейросети Grok для использования в секретных военных системах. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя американского Министерства обороны.

До этого момента модель Claude от Anthropic была единственной нейросетью, доступной в системах, где военные ведут работу по получению чувствительных разведданных, занимаются разработкой оружия и планируют боевые операции.

Однако, как писали Axios и Reuters, сделка сторон может быть разорвана из-за спора о мерах предосторожности. Дело в том, что Anthropic отказывается выполнить требование Пентагона сделать Claude доступным для «всех законных целей», настаивая на запрете использования модели для массовой слежки за американцами и разработки полностью автономного оружия.

В отличие от нее, компания xAI согласилась на то, чтобы Grok был задействован военными для «всех законных применений», ранее сообщал Axios. Пока что открытыми остаются вопросы, полностью ли xAI заменит Anthropic и сколько это займет времени.

Представители Минобороны признают, что замена Claude стала бы «очень сложным процессом». Эта нейросеть использовалась, к примеру, в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

23 февраля агентство Reuters писало, что глава Пентагона Пит Хегсет принимает гендиректора Anthropic Дарио Амодея на встрече, которая, по ожиданиям источников, будет напряженной. Представитель Минобороны заявил, что Хегсет фактически предъявит Амодею ультиматум: если Anthropic не пойдет на уступки, то военные могут отнести компанию к угрозам «в цепочке поставок» и применить другие санкции, пока ситуация не изменится.

По данным Axios, сейчас в несекретных военных системах уже используются нейросети xAI (Grok), Google (Gemini) и OpenAI (ChatGPT). Все три компании также вели переговоры с Пентагоном об использовании их систем для обработки уже секретной информации. И если компании Илона Маска такую договоренность уже удалось заключить, то Google и OpenAI пока в процессе.

По данным The New York Times, из этих двух компаний шансы заключить сделку пока что выше у Google. Представитель Минобороны заявил, что это не совсем так, а переговоры идут с обеими компаниями и ведомство рассчитывает на подписание соглашений с ними.

Однако, по словам чиновников администрации, и Google, и OpenAI должны согласиться на то, чтобы их ИИ-модели были использованы военными для «любых законных целей». Один из источников отметил, что неясно, согласится ли OpenAI на это условие, но «переговоры идут». Пентагон на фоне спора с Anthropic приложил все усилия, чтобы ускорить заключение сделки с ее конкурентами.

Представитель Anthropic заявил Axios, что переговоры ведутся «продуктивно». Однако в Минобороны США, как отмечает издание, считают, что сделка на грани разрыва и что встреча Хегсета и Амодея, запланированная на 24 февраля, может стать решающей.