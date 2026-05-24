Министр юстиции Франции то Жеральд Дарманен предложил ввести трехлетний мораторий на легальную иммиграцию в страну. Об этом он заявил в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche.

Таким образом глава Минюста прокомментировал данные о том, что за 2025 год Франция выдала 4,5 млн видов на жительство, а доля иностранцев, легально проживающих в республике, составляет более 8% взрослого населения.

«Мы достигли предела своих возможностей в области интеграции и ассимиляции. Поэтому я теперь твердо убежден: мы должны положить конец иммиграции в ее нынешнем виде», — заявил Дарманен.

Он добавил, что иммиграционный вопрос должен быть решен на следующих президентских выборах. По словам министра, речь идет о том, чтобы «очень сильно» сократить иммиграцию, например, ограничив выдачу ВНЖ родственникам обладателей рабочих виз.

Дарманен также предложил внести поправки к конституции, позволяющие установить ограничительные миграционные квоты. Это позволило бы «обсуждать количество заявителей, их географическое происхождение и требуемую квалификацию», считает глава Минюста Франции.

Он призвал депортировать «тех, кого необходимо выслать», поставить выдачу виз в зависимость от предписания покинуть Францию (OQTF), а также начать работу над ассимиляцией иностранцев, которые уже находятся в республике.

Дарманен еще в начале года выступал за приостановку легальной иммиграции на два-три года, прежде чем будет определен размер обязательных квот. Министр отметил, что исключения можно будет сделать для некоторых студентов, врачей и ученых.

При этом глава Минюста подчеркнул, что параллельно нужно путем повышения зарплаты привлекать легальных мигрантов и французов на рабочие места, которые сейчас считаются непривлекательными и заняты иностранцами.

Дарманен призвал «положить конец лицемерию, когда мы хотим значительно сократить иммиграцию, одновременно выдавая визы для работы в сельском хозяйстве, строительстве или ресторанах».

В 2027 году во Франции пройдут президентские выборы. Дарманен официально не выдвигал свою кандидатуру, но ранее не исключал, что будет участвовать в выборах. В интервью Le Journal du Dimanche он заявил, что примет решение, основываясь «исключительно на интересах моей страны».