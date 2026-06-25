Французские власти задержали танкер Deliver, который, по их данным, может быть связан с так называемым «теневым флотом» России. Об этом 25 июня сообщили президент Франции Эмманюэль Макрон и морская префектура Средиземного моря, пишет Le Figaro.

По словам Макрона, судно было остановлено французскими военно-морскими силами во время прохода у берегов Сицилии из-за предполагаемого нарушения морского права. Президент заявил, что Франция не позволит использовать «теневой флот» для обхода санкций и финансирования российских военных действий. Deliver стал пятым танкером, который Франция задержала по подозрению в принадлежности к такому флоту с сентября 2025 года.

Как сообщили в морской префектуре Средиземного моря, судно следовало из российского порта Приморск под флагом Камеруна. После досмотра экипажем французских военных возникли сомнения в законности использования указанного флага. В связи с этим информация была передана прокурору Марселя, который обладает полномочиями по рассмотрению подобных дел в морском судопроизводстве.

На видео, которое распространили французские СМИ, видно, как французский спецназ десантируется с военного вертолета на борт танкера.

Танкер был перенаправлен 23 июня и в настоящее время сопровождается силами ВМС Франции к месту стоянки, где будут продолжены проверки и установлены все обстоятельства дела.

Танкер Deliver был спущен на воду в 2000 году. Согласно данным портала Vessel Finder, он вышел из Приморска 5 июня и следовал в Сингапур. В 2021 году танкер назывался Jannat Alfredos II и ходил под флагом Панамы.