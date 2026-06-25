Великобритания собирается продать нефть, изъятую с задержанного в Ла-Манше танкера Smyrtos, который связывают с российским «теневым флотом». Вырученные средства должны пойти на военную помощь Украине. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, после захвата судна нефть на его борту юридически перешла в собственность британской короны, и теперь правительство может распоряжаться ею по своему усмотрению. Речь идет примерно о 100 тыс. тонн нефти, рыночная стоимость груза оценивается в 35 млн фунтов стерлингов. По данным украинских властей, на момент задержания танкер шел из российского порта Усть-Луга в Египет с грузом около 600 тыс. баррелей нефти.

Танкер Smyrtos длиной 244 метра был перехвачен британскими военными в ночь на 14 июня в 25 милях южнее острова Уайт. Шестичасовую операцию провели десантники Королевской морской пехоты совместно с сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью при поддержке авиации и кораблей ВМС. Это была первая подобная операция, проведенная Великобританией самостоятельно.

«Эта успешная операция наносит очередной удар по России», — написал тогда премьер-министр Кир Стармер.

Министр обороны Дэн Джарвис назвал перехват ударом по «военной казне» Путина. В Лондоне утверждают, что танкер был включен в санкционные списки еще в октябре 2025 года и шел без действительного флага — по данным сервисов отслеживания, он использовал камерунскую регистрацию.

По оценкам британского Минобороны, Россия использует более 700 судов так называемого «теневого флота», на которые приходится около 75% перевозок подсанкционной нефти. Великобритания внесла в санкционные списки более 550 таких судов, и почти 200 из них, по данным властей, уже вынуждены стоять на якоре. Москва называет подобные операции «пиратством» и отвергает правовую основу самого понятия «теневой флот».

Перехват Smyrtos это лишь один из серии инцидентов в европейских водах: ранее британские и французские военные совместно задержали танкер Tagor, а суда, связанные с обходом санкций, останавливали Швеция, Германия, Эстония и Финляндия.

На минувшей неделе СМИ также сообщали, что российский военный фрегат сделал несколько предупредительных выстрелов в Ла-Манше — на фоне сопровождения судов так называемого «теневого флота».