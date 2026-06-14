Британские военные перехватили нефтяной танкер, относящийся к так называемому «теневому флоту» России, в Ла-Манше в ночь на воскресенье. Об этом в своих соцсетях заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Операция длилась около шести часов: на борт судна Smyrtos высадились морские коммандос и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью при поддержке авиации. Как сообщили в Минобороны страны, танкер будет удерживаться у южного побережья Англии, пока продолжается расследование. По данным Минобороны Великобритании, Россия использует более 700 судов для обхода санкций, и этот флот перевозит около 75% нефти, подпадающей под ограничения.

Кир Стармер написал: «Эта успешная операция наносит очередной удар по России». Генпрокурор Ричард Хермер добавил, что власти намерены преследовать «теневой флот» в рамках международного права. Операция проводилась в координации с Францией, чьи военные ранее также перехватили танкер Tagor при поддержке Британии.

Согласно сайту Maritime Optima, отслеживающему суда и анализирующему данные о судоходстве, танкер Smyrtos, был построен в 2009 году и плавал под флагом Камеруна. Он вышел из порта Усть-Луга 7 июня и направлялся в Порт-Саид, Египет.