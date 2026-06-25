24 июня авиакомпания «Азимут» заявила об угрозе срыва рейсов на кавказских направлениях из-за дефицита и резкого подорожания авиакеросина. Между тем ограничения на продажу бензина появились уже не менее чем в 10 регионах России. Что происходит с топливом и как власти могут регулировать ситуацию — об этом в эфире RTVI рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По словам Митраховича, ситуация с авиатопливом «примерно такая же, как с бензином».

«У нас запретили сначала экспорт бензина, потом авиакеросина для того, чтобы больше оставалось на внутреннем рынке, с учетом того, что здесь его не хватает. Потому что сезонный рост потребления, сезон отпусков, хорошей погоды и так далее наложился на украинские военные действия», — объяснил эксперт.

Он не исключил введения «нормирования потребления».

«То есть ограничения — не больше, чем такой-то уровень потребления для какого-то конкретного клиента. Если будет не хватать авиакеросина, вполне возможно, что какое-то ограничение подобного рода будет и здесь вводиться», — предположил Митрахович.

Он призвал относиться к нормированию потребления не как к катастрофе, а как к рациональному механизму в условиях, «когда на всех всего не хватает и приходится реализовывать меры ограничения доступа, в том числе блокируя панический спрос».

«Панический спрос — это больше, конечно, история для АЗС. Но бывает и в бизнесе, что какие-то ушлые представители могут попытаться всё перекупить, чтобы другим не осталось. Тем более, если идет речь о конкуренции, скажем, относительно малой компании с более крупной, у которой изначально возможностей больше», — отметил Митрахович.

По мнению собеседника RTVI, в стране есть «очевидные сложности с рынком нефтепродуктов», но насколько ситуация критическая — «зависит от ракурса зрения».

«У одной компании может хватать нефтепродуктов, а другой может не хватать. Ситуация может меняться по времени, и она будет зависеть от прочих разных факторов — начиная от интенсивности ударов дронов ВСУ и заканчивая, например, глубиной государственного вмешательства», — порассуждал Митрахович.

Он допустил, что может потребоваться масштабное государственное вмешательство.

«Если все риски и проблемы сейчас носят нерыночный характер для рынка, соответственно, вмешательство должно быть не со стороны рынка, а со стороны регуляторов», — пояснил Митрахович.