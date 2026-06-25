Ограничения на продажу топлива ввели в Северо-Курильске на фоне «необоснованного ажиотажа» среди покупателей. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации муниципального округа.





Пресс-служба администрации заявила, что в связи с тем, что местные жители на протяжении нескольких дней покупали на АЗС горючее «в явно избыточных объемах», муниципальное предприятие «Автодор» приняло решение о введении временных ограничений.

В рамках превентивной меры заправки перестали отпускать бензин в канистры, а также установлен лимит на одну заправку, объем которого составил 20 литров. Представители администрации отметили, что этот шаг не связан с фактической нехваткой горючего, оно есть в наличии на АЗС.

Власти также обратили внимание, что завоз топлива продолжается в рамках установленного графика, а поставка на теплоходе «Анатолий Чернеев» запланирована на следующую неделю. После разгрузки судна и разлива по резервуарам ожидается увеличение лимита на продажу до 30 литров на покупателя.

«Призываем всех подходить к вопросу приобретения топлива рационально и взвешенно — запасы горючего пополняются регулярно, перебоев с поставками не прогнозируется. Необоснованная спешка и скупка топлива про запас только создают напряжение и нервозность», — добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко написал в своем телеграм-канале, что в регионе нет дефицита топлива и сформированы нормативные запасы.

С мая 2026 года топливные ограничения были введены властями Крыма, Севастополя, Донбасса, Белгородской, Брянской, Курганской, Курской, Омской, Пензенской и Саратовской областей, а также Санкт-Петербурга.