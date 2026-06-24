В Белгородской, Курганской, Курской и Брянской областях власти ввели ограничения на продажу топлива на заправках. Таким образом лимиты на бензин на региональном уровне уже действуют в 12 субъектах федерации, посчитал RTVI.





23 июня министерство экономического развития и промышленности Белгородской области сообщило об ограничениях на продажу топлива. Так, на заправках «Лукойла» теперь можно залить не более 20 литров бензина, на АЗС «Роснефти» введен запрет на отпуск горючего в канистры, а на «Газпромнефти» приостановлена продажа АИ-95.

В Брянской и Курской областях власти просто запретили заливать бензин в канистры.

«Чтобы избежать создания искусственного дефицита, введен запрет на заправку в емкости. Да, есть определенные трудности с доставкой топлива в приграничные районы из-за угрозы ударов беспилотниками, решаем и этот вопрос», — написал губернатор Брянской области Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что «с 00:00 24 июня заправка на АЗС будет производиться исключительно в баки автомобилей».

Власти Курганской области объявили о том, что теперь в населенных пунктах можно получить не более 40 литров бензина.

«Как и во многих других регионах, в том числе соседних, в Курганской области устанавливаются следующие лимиты. В населенных пунктах — не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры запрещена», — рассказал вице-губернатор по экономической политике Сергей Гаврин.

Ранее ограничения на региональном уровне уже были введены в Крыму и Севастополе, на Донбассе, в Омской, Саратовской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге.