Авиаперевозчик Юга России «Азимут» предупредил об угрозе срыва рейсов на кавказских направлениях из-за дефицита авиакеросина и его резкого подорожания в регионе — быстрее, чем в среднем по стране. Компания пытается добиться срочного вмешательства Минэнерго, пишет «Коммерсантъ».

«Азимут» обратился в Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) с просьбой помочь привлечь к ситуации Минэнерго, говорится в статье. Перевозчик также сообщил, что пытался найти альтернативных поставщиков топлива, но те либо не отвечают на запросы, либо предлагают цены, кратно превышающие плановые затраты.

Самым уязвимым сегментом своей маршрутной сети «Азимут» назвал кавказское направление. Компания жалуется на особенно резкий рост цен на авиатопливо в аэропортах Махачкалы и Минеральных Вод.

В Махачкале с начала июня стоимость топлива выросла на 64% — до 157 тыс. рублей за тонну без НДС. На части рейсов из Минеральных Вод по внутренним направлениям затраты на керосин уже превысили выручку от продажи билетов, отмечает «Азимут».

Перевозчик обращает внимание, что в России цены на авиатопливо растут, а его доступность снижается, тогда как в мире рыночные котировки падают уже третий месяц подряд. По мнению компании, такая разница выглядит парадоксально.

Авиакомпания считает, что причина не только во внеплановых ремонтах на нефтеперерабатывающих заводах. По оценке «Азимута», дефицит связан также с перераспределением сырьевых потоков, плановыми и внеплановыми работами на НПЗ, а также логистическими ограничениями.