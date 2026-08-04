Депутат Госдумы от Курганской области единоросс Александр Ильтяков вызвал шквал критики в соцсетях после своего выступления на курганском ТВ, где он назвал женщин неполноценными, а мужчин — инвалидами. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина в ответ призвала коллегу «не доходить до обезьян», а священник РПЦ иеромонах Макарий предложил «изгнать» его из парламента.

Ильтяков поделился своим взглядом на оба пола в рамках ток-шоу «Чего ждем?», посвященного проблемам демографии. Изложив ветхозаветный сюжет о создании Евы из ребра Адама, он подчеркнул, что изначально был один человек, из которого «сделали два».

«А посему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком — он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены», — рассуждал Ильтяков в студии телеканала «Область 45».

Он заключил, что только когда мужчина и женщина соединяются вместе, «вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны».

Позднее в разговоре с RT Ильтяков заявил, что «понятие полноценного человека» — это «состояние двух — мужского и женского — начал». Из его дальнейших объяснений следовало, что при соединении этих начал рождается семья и рождаются дети.

«Возникает „папа, мама, я — полноценная семья“», — подытожил он.

В беседе с порталом 45.RU единоросс отметил, что сейчас идет выборный период, поэтому его высказывание намеренно вырвали из контекста.

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Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в комментарии «Подъему» заявила, что категорически не согласна с философией коллеги.

«Я, как коммунист, считаю, что мы все полноценные люди. <…> И люди рождаются вполне естественным способом, а не производятся от ребра», — сказала она.

Останина подчеркнула, что мужчинам и женщинам следует уважать друг друга и не обесценивать.

«Поэтому пусть депутат Ильтяков характеризует себя как представителя мужского сообщества и думает о женщинах, с которыми он общается. Чтобы обозначить какую-то свою позицию, не надо доходить до обезьян», — подытожила парламентарий.

Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) отметил в беседе с «Абзацем», что выводы Ильтякова противоречат церковным представлениям и вызывают возмущение любого здравомыслящего человека.

«Я бы предложил его коллегам инициировать процесс изгнания депутата из локального законодательного собрания», — сказал священник.

Рассуждения Александра Ильтякова не впервые вызывают резонанс. Осенью 2024 года он поддержал законопроект курганских депутатов о запрете склонения к абортам таким заявлением: «Пока «рожалка» работает — делай, что велит тебе данное на земле».

Позднее той же осенью депутат обрушился на тех, кто отговаривает девушек рожать, потому что «еще рано», а также тех, кто хочет сначала «для себя пожить». «Поживете, в гробу поживете», — сказал Ильтяков.