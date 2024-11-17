В России нужно с детского сада «прививать духовные скрепы», заявил URA.ru депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков. Так он прокомментировал законопроект курганских депутатов о запрете склонения к абортам.

«Пока „рожалка“ работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы», — заявил он.

Ранее курганское отделение организации «Союз православных женщин» попросило облдуму принять закон «О защите женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности в Курганской области».

Встреча, как отмечается на сайте местного парламента, состоялась 13 ноября, в ней приняли участие депутаты облдумы во главе со спикером Дмитрием Фроловым, представители «Союза православных женщин» и Курганской епархии.

Глава отделения «Союза православных женщин» Наталья Катайцева напомнила, что схожие правовые акты приняты в 12 субъектах России. По ее словам, предлагаемые ограничения хоть и «являются профилактическими, но и они положительным образом сказываются на сокращении числа абортов и росте рождаемости».

Председатель комитета облдумы по соцполитике Елена Воронович сообщила, что речь идет не о запрете, а «о понимании, что данное действие является вредоносным как с позиции моральной, так и с позиции физической».

Курганский депутат Гиви Сепиашвили отметил, что аборт «в принципе — это убийство», но призвал при этом подходить к вопросу «грамотно и разумно». Согласно статистике, в 2022 году в Курганской области официально было произведено 4,5 тысячи абортов.