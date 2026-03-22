Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Самокиш извинился перед подписчиками своих каналов в соцсетях, попросив прощения «у всех, кого обидел». До этого он опубликовал пост, в котором порадовался смерти американского актера Чака Норриса и допустил матерные оскорбления в адрес подписчиков. Это уже не первый скандал вокруг депутата. Что известно о резонансном посте Самокиша и как на его извинения отреагировали в России — в материале RTVI.

Извинения по «приказу»

Самокиш не уточнил, по какому поводу принес извинения, но указал, что сделал это «по приказу полковника Макарова».

«Полковник Макаров В.С. мне приказал просить прощения у всех, кого вчера обидел, вольно или невольно, и доложить ему о выполнении приказа. Я человек, который, в своей жизни, беспрекословно выполнял и буду выполнять приказы. Был неправ, искренне прошу меня простить. Приказ полковника Макарова выполнил. Самокиш В.И», — говорится в посте от 21 марта.

Под «полковником» Самокиш, вероятно, имел в виду первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, полковника в отставке Вячеслава Макарова.

«Чо, скорбим?»

20 марта, когда стало известно о смерти Чака Норриса, Самокиш опубликовал в своих соцсетях, в том числе в Telegram и MAX, пост со следующим текстом:

«Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да — лайки х….те под постом» (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях к посту в телеграм-канале депутат допустил высказывания и оскорбления в адрес подписчиков с использованием матерных слов. В частности, он назвал комментаторов «дрочерами», «американососами», «ссыкливыми поклонниками америкосовских ногомахателей», «толстыми ленивцами», «жирными анонимами», а также вызвал их «раз на раз».

Впоследствии эти посты и комментарии были удалены из аккаунтов парламентария в Telegram и MAX.

Самокиш может лишиться мандата

URA.RU и Readovka со ссылкой на источники в руководстве «Единой России» сообщили, что в партии сделают «самые жесткие» выводы касательно высказываний Самокиша. По словам собеседников, депутату может грозить исключение из ЕР и сложение мандата. Источник Readovka назвал заявления парламентария недопустимыми и выходящими за рамки общепринятой морали и приличий, добавив, что в «Единой России» глубоко сожалеют о случившемся и приносят свои извинения.

Зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов заявил «Газете.Ru», что высказывания Самокиша могут быть рассмотрены, только если поступит соответствующая жалоба. Он пояснил, что в таком случае обратится к депутату, чтобы выяснить его мотивацию.

«Если есть допущенные нарушения, комиссия может принять решение, предложив извиниться, опровергнуть и другие меры воздействия. Но очень ограниченный набор мер, во-первых, может предложить комиссия», — отметил Нилов.

«Издевка вместо раскаяния»: реакции на извинения Самокиша

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев:

Депутат Самокиш хамил подписчикам, потому что в грош их не ставил. Сейчас он извиняется, но подчеркивает, что делает это исключительно по команде начальства, а не потому что стыдно перед избирателями. Он с готовностью готов унизиться по приказу сверху, но не из уважения к тем, кого оскорблял. <…>

Держи марку до конца. Таких тоже любят. Умри красиво. У тебя же не пухнут дети с голоду. Жена не больна раком <…>. Зачем унижаться? <…> В стране серьезный дефицит чувства достоинства.

Военный аналитик Сергей Колясников (Zergulio):

Депутат Госдумы Самокиш снова в эфире. Ему приказали извиниться перед смердами, он приказ выполнил. <…> Самокиш подчеркнуто заявляет, что извиняется не потому что вел себя, как свинья, а по приказу. Интересная у ЕР кадровая политика конечно.

Очередной депутат аж целой Государственной думы публично показал свое нутро. Сначала порадовался смерти Чака Нориса, а потом откровенно хамил подписчикам. В итоге формально извинился, жирно подчеркнув, что делает это не по своей воле, а по команде. <…>

У нас в стране за четыре года СВО есть реальные люди, реально уважаемые в народе. За дела. Может, стоит к ним присмотреться лицам, действительно принимающим решения?

Самокиш <…> вызвал возмущение не столько у поклонников звезды Голливуда, сколько у обычных россиян, которые сочли такое поведение недопустимым.

Депутат счел необходимым извиниться, однако сделал это в своеобразной манере. Текст, появившийся в его канале, проще принять за издевку, чем за искреннее раскаяние.

Писатель Дмитрий Петровский:

Если депутат решил так хайпануть в преддверии выборов, то у него получилось. Если он таким замысловатым образом проводил мониторинг предвыборных настроений, то у меня для Владимира Игоревича плохие новости. Народ любит американского мастера боевых искусств гораздо больше, чем его.

Для Владимира Самокиша всё это, вероятно, было сюрпризом. Избранник, наверное, думал, что своим антиамериканизмом он как раз попадет в некий «народный нерв» и услышит в ответ что-то вроде «правильно, Игорич, сколько можно слезы лить по пиндосу?». Но народ оказался мудрее и великодушнее. Народ оказался способен отделить нынешние США с политикой их элит от отдельно взятого актера, который никогда не желал русским зла.

Давайте честно: депутат написал глупость. Но он, как и любой человек в нашей стране, имеет право писать глупости. И не любить Чака Норриса имеет право тоже. Бестактность и неуважение к покойным много говорят о том, кто их себе позволяет, но это не преступление.

То, что случилось вчера в Telegram-канале у Самокиша, пример свободной дискуссии, когда человек высказался и получил в ответ самую настоящую, искреннюю, массовую обратную связь. Увидел, что его представления о мире, в котором он живет, об окружающих, о самом себе в этом мире немного отличаются от реальности.

Блогер Николай Соболев:

За оскорбление людей, перед которыми ты отвечаешь, служишь, избираешься, нужно сразу выкидывать с позором, чтобы ни в кого даже мысли такой светлой не возникало.

Певица Виктория Цыганова:

Как люди с таким уровнем мышления попадают в законодатели? Где фильтр? Или главное — не мозги, а умение вовремя согласиться с линией партии?

Самокиш уже оказывался в центре скандала

Это не первый скандал с участием Самокиша. В декабре 2025 года депутат назвал «полным говном» конкурс «Молодежная столица России», в рамках которого его родной Томск занял второе место, уступив титул Смоленску.

«Это просто полное говно. Полное. И все это понимают. Давайте еще проиграем какому-то райцентру. Конкурс нечестный. Он разрушает страну и взрывает сепаратизм», — написал он, добавив, что Смоленск вряд ли может быть «молодежнее» Томска.

Позднее Самокиш удалил этот пост и принес извинения. Он написал, что «погорячился, высказался резко и некорректно», «многих незаслуженно задел» и «был однозначно неправ».