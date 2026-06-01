США не смогли победить Иран, а значит, проиграли в этом конфликте, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко во время выступления на VI международном экспертном форуме «Россия-Ближний Восток». Его слова приводит РИА Новости.

«Соединенные Штаты не смогли победить Иран. Это означает, что они проиграли, раз они не смогли победить», — сказал Борисенко.

По словам дипломата, войной против Ирана США «вместо того, чтобы продемонстрировать миру свою силу, показали и выставили на публику свою слабость».

Как считает Борисенко, конфликт на Ближнем Востоке наглядно показал, что влияние Соединенных Штатов в «многополярном мире» будет неуклонно уменьшаться.

Российская сторона рассчитывает на продолжение диалога между Вашингтоном и Тегераном для достижения мирного соглашения, отметил замминистра. Он указал, что Москва также настаивает на недопущении срыва переговорных усилий и рецидива военного противостояния.

«Исходим из того, что в случае комплексного и долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Ирана перед народами региона откроется историческая возможность приступить к выстраиванию новой архитектуры межгосударственных отношений. В ее основу должен быть заложен базовый принцип необходимости обеспечения всеобъемлющей и надежной коллективной безопасности, которая гарантирует стабильность и иммунитет от деструктивного внешнего вмешательства», — добавил Борисенко (цитата по РБК).

Ранее США и Иран обменялись ударами. Американские военные нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в Горуке и на острове Кешм. В свою очередь, Корпус стражей иранской революции заявил об ответной атаке на авиабазу США, с которой американцы нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик.

В понедельник, 1 июня, иранские СМИ сообщили, что Тегеран решил приостановить обмен сообщениями с Вашингтоном в рамках переговорного процесса после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану.