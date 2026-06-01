Иран приостанавливает обмен сообщениями с США в рамках переговорного процесса в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане, сообщает иранское агентство Tasnim в понедельник, 1 июня.

В сообщении отмечается, что Иран планирует «полную блокаду» Ормузского пролива, а также рассматривает возможность «дополнительных действий в Баб эль-Мандебском проливе».

«Учитывая <…> тот факт, что Ливан был одним из предварительных условий прекращения огня, и что это прекращение огня теперь нарушается на всех фронтах, включая Ливан, иранская переговорная группа приостанавливает „диалоги и обмен сообщениями через посредника“», — передает агентство.

Официальные лица в Тегеране, а также иранские переговорщики потребовали немедленно прекратить операции израильской армии в Газе и Ливане, а также полностью вывести войска из Ливана.

«Никаких переговоров не будет, пока Иран и противоположная сторона не придут к согласию по этому вопросу», — гласит текст сообщения.

Редакция CNN назвала три вероятных сценария действий со стороны Ирана:

блокада еще одного пролива, помимо Ормузского;

попытка распространить войну на весь арабский мир путем нанесения ударов по «чувствительным» объектам с целью посеять глобальную экономическую панику и нанести ущерб репутации соседних стран как безопасных центров международного бизнеса;

в случае максимального уровня эскалации — попытка дальних ракетных ударов по объектам в Европе, включая ключевые американские авиабазы в Великобритании или логистический и телекоммуникационный центр Рамштайн в Германии.

В последний день мая израильские военные заявили, что продвигаются вглубь Ливана в рамках расширенных наземных операций для укрепления своего положения на юге страны, где они воюют с поддерживаемой Ираном «Хезболлой». СМИ пишут, что это может оказаться самым глубоким проникновением чужой армии на территорию Ливана за последние 26 лет.

Глава ливанского правительства Наваф Салам обвинил израильские силы в применении тактики «выжженной земли», при которой они уничтожают деревни на юге страны, вынуждая жителей покидать свои дома.

«Нарушение на одном фронте — это нарушение режима прекращения огня на всех фронтах. США и Израиль несут ответственность за последствия любого нарушения», — заявил 1 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.

Перемирие между Израилем и «Хезболлой» официально вступило в силу 17 апреля, но фактически так и не соблюдалось. Каждая из сторон обвиняет другую в нарушениях и оправдывает свои атаки предполагаемыми нарушениями со стороны противника.