Тбилисский городской суд 1 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте журналиста и директора медиасоюза «Евразия» Ираклия Чихладзе, обвиняемого в шпионаже в пользу России. Адвокаты настаивали на освобождении подзащитного без ограничительных мер. Суд также предложил альтернативу — залог в размере 30 000 лари (около 800 тысяч рублей), сообщает грузинский портал Interpressnews.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала Чихладзе параллельно с основателем грузинского аналога «Бессмертного полка» Гулбаатом Рцхиладзе. По версии следствия, оба передавали иностранным спецслужбам информацию разведывательного характера и создавали медиаплатформы в их интересах. Оба обвиняются по ч. 1 ст. 314 УК Грузии (шпионаж) — статье, которая предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы. Ни один из задержанных вины не признает.

Представитель СГБ Лаша Маградзе подчеркнул, что Рцхиладзе одновременно сотрудничал со спецслужбами двух государств. «Коммерсантъ» пишет, что речь идет про Россию и Иран.

По данным СГБ, Чихладзе основал ряд НКО и медиаплатформ, через которые передавал информацию спецслужбам иностранных государств. Среди структур, которые он возглавлял или создавал, — медиасоюз «Евразия», НКО «Кавказский центр прав человека», «Кавказский институт гражданских слушаний» и издание Newcaucasus. Адвокаты задержанных отказываются раскрывать детали дела: СГБ присвоило его материалам статус государственной тайны и запретило защитникам разглашать сведения следствия.

Жена журналиста Майя Небиеридзе рассказала телеканалу TV-Pirveli, что при задержании Чихладзе сразу заявил следователям, что ничего не будет подписывать и не скажет ни слова без адвоката.

«Да, господин Ираклий задержан. На данном этапе я ничего не могу сказать. Мне также нужно встретиться с адвокатом. В целом, он был редактором, переводчиком, журналистом и участвовал в некоторых проектах. Я не знаю, из какой страны он получал финансирование, но он участвовал в различных проектах», — сказала она.

Сын журналиста опубликовал в соцсетях развернутое обращение, в котором назвал обвинения абсурдными.

«Вчера моего отца, журналиста Ираклия Чихладзе, арестовали по очень серьезным обвинениям, и теперь ему грозит от 8 до 12 лет тюремного заключения. Для меня, нашей семьи и всех, кто знает моего отца, эта история абсурдна и невообразима», — написал он.

По его словам, отец посвятил карьеру диалогу и миростроительству, участвовал в совместных проектах грузинских, абхазских и осетинских журналистов, организовывал встречи, цель которых — разрушить стереотипы и найти общий язык. Сын также напомнил, что в ходе боевых действий в августе 2008 года между Грузией и Россией погиб его дядя — журналист Гигу Чихладзе.

«Сегодня моего отца обвиняют в том, что противоречит всему, за что он боролся всю свою жизнь. Мы уважаем судебный процесс, но требуем прозрачности, реальных доказательств и справедливой защиты. Никто не должен быть уничтожен тайными обвинениями, давлением или сфабрикованной историей», — подчеркнул он.

Последняя публикация Чихладзе на сайте портала Newcaucasus от 19 мая — интервью с директором Института Кавказа (Армения) Александром Искандаряном, посвященная предстоящим выборам в Армении.