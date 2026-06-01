В московском аэропорту Шереметьево и петербургском Пулково с 1 июня стала доступна регистрация на рейсы «Аэрофлота» между этими городами по биометрии. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на видеозапись процедуры.

В пресс-службе Шереметьево отметили, что пассажиры могут зарегистрироваться на борт до Санкт-Петербурга, не предъявляя паспорт: «Достаточно улыбнуться в камеру». В Пулково возможность попасть на самолет с помощью системы биометрической идентификации протестировал операционный директор аэропорта Павел Кушниренко.

До 1 апреля 2027 года проект будет работать в экспериментальном режиме. Желающие воспользоваться новым сервисом прохождения предполетной процедуры должны внести свои данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) в самих аэропортах или в отделениях уполномоченных банков, уточняет «Интерфакс».

При посадке в Шереметьево, а также при оформлении обратного рейса из Пулково биометрический контроль будет доступен при самостоятельной регистрации и сдаче багажа, на этапе контроля паспортных данных в ходе предполетного досмотра, а также во время прохода на посадку в самолет.

Правительство России в мае утвердило решение о проведении экспериментальной предполетной проверки с помощью ЕБС, в рамках которой предусмотрено создание цифрового шаблона лиц пассажиров, представляющего собой не фотографию, а набор данных для подтверждения личности.

В аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко отмечали, что принять участие в тестировании новой системы могут и другие аэропорты и перевозчики, обладающие необходимой инфраструктурой.