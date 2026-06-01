Депутаты Госдумы в разговоре с RTVI призвали не верить заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о подготовке новой мобилизации в России, подчеркнув, что сейчас такой вопрос не обсуждается. Ранее украинский лидер заявил, что власти РФ якобы поставили задачу увеличить численность войск и дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч военнослужащих.

Комментируя слова Зеленского, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал RTVI: «Слушать этого гада — себя не уважать».

На сегодняшний день вопрос о проведении новой мобилизации не стоит, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Данных о дополнительной мобилизации нет. Но, знаете, вообще это некорректно слушать украинские высказывания, особенно Зеленского. Зеленский — это такой сгусток лжи и дезинформации, которую каждый раз выпускает из себя, что уже, по идее, должна была бы уже кончиться, глядя на его душное тело. Но что-то он превзошел сам себя. То, что происходит у нас в стране, это наше дело», — заявил парламентарий RTVI.

Колесник отметил, что комитет Госдумы по обороне владеет необходимой информацией, а Минобороны и военкоматы «занимаются тем, чем положено заниматься в соответствии с их функциональными обязанностями».

«А то, что там на Украине разгоняется очередная волна — ну и пусть там разгоняется, сама их эта волна и накроет. Они пытаются вбросы делать, потому что у них „людоловы“, ТЦК людей ловят, все жестче к ним относятся. И смерти есть, люди умирают от инфарктов, от инсультов. В машинах ловят, по подвалам. Вбрасывают, чтобы перекрыть свои дикие истории», — добавил депутат.

В марте в Кремле заявили, что темы объявления в России всеобщей мобилизации нет на повестке дня. Тогда же зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что комплектование войск контрактниками и добровольцами «идет вполне приличными темпами», в связи с чем «нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации».

В конце мая в украинских телеграм-каналах распространились сообщения о том, что в последние месяцы россияне стали в несколько раз чаще искать в поисковых системах фразу «мобилизационное предписание». В публикациях такую статистику связывали с тем, что в стране якобы идет «скрытая мобилизация». Проект «Война с фейками» назвал эти сообщения недостоверными, указав, что незначительный рост числа запросов о мобилизационном предписании связан с цифровизацией военкоматов и призывом на срочную службу.