Набор военнослужащих на службу по контракту в Вооруженные силы России идет с опережением плана. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе осмотра нового здания военного комиссариата Москвы на улице Яблочкова.

«Могу сказать, что оно [комплектование войск контрактниками] идет с опережением. Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений. <…> Особо это касается войск беспилотных систем», — сказал глава Минобороны.

В конце марта зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2026 года военную службу по контракту оформили более 80 тыс. человек, «плюс к этой цифре еще и добровольцы». Он отметил, что все они уже зачислены в войска и находятся на передовой. По словам Медведева, комплектование войск «идет вполне приличными темпами», в связи с чем «нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации».

Слухи о том, что в апреле в России якобы объявят частичную мобилизацию, ранее распространились в соцсетях. Посты сопровождались изображениями с якобы приказом министра обороны и содержали грубые ошибки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 30 марта, что темы объявления в России всеобщей мобилизации нет на повестке дня. Тогда же он сообщил, что Кремлю неизвестно о распоряжениях по вербовке студентов в беспилотные войска или о разнарядке предприятиям отбирать сотрудников для заключения контрактов с Минобороны.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с RTVI осудила практику принудительного «заталкивания» студентов вузов и колледжей на военную службу.

«Если это делается в лоб, то это очень плохо. Если сейчас подобного рода воспитательные процессы проходят так, что ребята чувствуют, что их насильно заталкивают куда-то, это ничего хорошего не вызовет», — заявила депутат.

В марте было опубликовано постановление губернатора Рязанской области Павла Малкова, которое устанавливает квоты для предприятий по подбору кандидатов на военную службу по контракту для предприятий региона. Согласно документу, зависимости от численности штата каждая из компаний, независимо от формы собственности, должна предоставить от двух до пяти человек. Позже постановление было удалено из общего доступа.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» раскритиковал инициативу Малкова, сравнив ее с украинской практикой «бусификации», когда мужчин ловят на улицах и насильно везут в военкоматы.