Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с RTVI высказалась против принудительного «заталкивания» студентов вузов и колледжей в ряды российской армии путем подписания контрактов с Минобороны. Депутат выразила мнение, что воспитательная работа в этом направлении должна проводиться другими методами. Как студентов агитируют заключить контракт и какие условия обещают — в материале RTVI.

«Если это делается в лоб — то это очень плохо. Если сейчас подобного рода воспитательные процессы проходят так, что ребята чувствуют, что их насильно заталкивают куда-то, это ничего хорошего не вызовет», — уверена Останина.

Она обратила внимание, что в преддверии выборов каждая партия заинтересована увеличить голоса избирателей, но когда агитация проходит агрессивно, то она вызывает обратную реакцию, особенно среди молодежи.

Останина отметила, что воспитательный процесс предполагает не только прямое вербальное общение, но и работу через семью, с преподавателями, сверстниками и лидерами общественного мнения. Парламентарий выступила против того, чтобы «напрямую, иногда дубовым языком говорить: незамедлительно вступай туда-то и туда-то».

В качестве примера воспитательной работы, который стоит взять на вооружение, Останина назвала показ документального фильма «Сильные духом», снятого в Дагестане матерями 10 погибших участников военной операции на Украине. Картину показывали в том числе в Госдуме.

«Ну, покажи вот этот фильм. После того, как мать рассказала о своем ребенке, — вы понимаете, тоже хочется встать рядом и тоже пойти вместо него туда в бой. Вот это и есть воспитательная работа», — подчеркнула Останина.

Когда же происходит агитация «в лоб», это «просто противно нашей молодежи, неправильно», сказала собеседница RTVI, добавив, что «тоже не поддерживает» такие методы.

В феврале директор Новосибирского колледжа транспортных технологий Мария Кирсанова назвала студентов трусами из-за их нежелания подписывать контракты с Минобороны. Она упрекнула 18-летних юношей в том, что они боятся вернуться из зоны СВО «в цинковом гробу» и дорожат своей жизнью. Кирсанова заявила, что после воспитательной беседы столкнулась с угрозами убийством и написала заявление в ФСБ. Директор колледжа объяснила, что не давила на студентов, а «разочаровалась» в том, что они «не патриоты». После инцидента в колледже организовали трехдневный показ документального фильма «Предательство», снятого журналистом ВГТРК Андреем Медведевым. Лента рассказывает о россиянах, осужденных по делам о терроризме и экстремизме. В новосибирском Минобразования заявили, что взаимосвязи между показом фильма и нежеланием студентов заключать контракты с Минобороны нет.

«Элита современности»: как студентов зовут на СВО

В январе Минобороны России объявило, что по всей стране проводится отбор в новые подразделения войск беспилотных систем (БПС) на должности операторов дронов, инженеров, техников и других специалистов. В министерстве подчеркнули, что прохождение службы предусмотрено только в войсках БПС, а по истечении срока контракта (от года) гарантировано увольнение.

После этого в российских учебных заведениях усилилась агитация студентов за подписание контрактов с Минобороны. С февраля вузы, колледжи и техникумы во многих регионах отчитываются на своих страницах в соцсетях о мероприятиях, где студентам рассказывают о службе по контракту, в том числе в войсках БПС, и приглашают туда записываться.

Такие собрания проводят как руководители и преподаватели образовательных организаций, так и представители военкоматов, Минобороны и ветераны СВО, включая выпускников этих учебных заведений.

В Башкирском государственном медицинском университете встречу со студентами о беспилотных войсках провели военные 90-й танковой дивизии. В Якутском институте водного транспорта инструктор пункта отбора контрактников сказал молодым людям, что «война танков закончилась, началась война беспилотных систем».

В якутском вузе отметили, что в войска БПС принимаются не только юноши, но и девушки.

«Причем, если группа девушек подаст заявления, то их отправляют служить всех в одном месте», — указал замдиректора института по молодежной политике и воспитательной работе.

Много девушек присутствовало на подобной встрече с представителем Минобороны в Читинской государственной медицинской академии. Согласно отчету вуза, студентам пообещали, что они могут пойти служить по контракту «на выбранный ими срок с сохранением места в вузе». Также отмечается, что им предоставят академический отпуск «и другие преференции».

«Студентам рассказали, что проходить служба будет в войсках беспилотных систем, а боевые задачи — на удалении от линии фронта», — говорится на странице академии во «ВКонтакте».

Судя по опубликованным вузами постам, студентам на таких встречах нередко показывают видеопрезентации, а также образцы коптеров и FPV-дронов, предоставляя желающим возможность поуправлять техникой. Так было, например, в Брянском и Новосибирском государственных университетах.

Студентов Самарского государственного экономического университета призывали присоединиться к беспилотным войскам в ходе «яркого и динамичного» празднования, которое устроили в стенах вуза 23 февраля.

«Только представьте, вы заходите в университет, а в холле вас встречают ОМОН, Росгвардия, полиция, кинологическая служба, и каждый готов рассказать о нелегком деле защиты родины, а также показать на деле аспекты своей службы», — написал о мероприятии университет.

Работа по привлечению студентов в войска БПС проводится и через их семьи. В конце февраля в дагестанском Железнодорожном колледже провели родительское собрание, на котором директор учреждения напомнил о мерах господдержки и соцпакете, предусмотренных для контрактников. В сообщении колледжа об этой встрече беспилотные системы названы «элитой современности».

Прощение «долгов» в обмен на контракт

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга тоже проводят мероприятия среди студентов и рекламируют на плакатах и баннерах службу в войсках БПС. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) учредил специальную стипендию в размере 50 тыс. рублей для студентов, заключивших контракт на прохождение службы в беспилотных войсках.

СПбГУ обещает студентам и другие льготы: академотпуск на время службы, перевод с платного отделения на бюджетное или стопроцентную скидку на оплату обучения, поступление в магистратуру и аспирантуру вне конкурса, первоочередное право на поселение в общежитие рядом с местом учебы, льготы на отдых.

По словам источника «Фонтанки», о строгих планах набора по университетам речи пока не идет. Предпочтение отдается будущим инженерам, однако те, как утверждает собеседник издания, «не рвутся» заключать контракт «и прямо говорят, что в университет пришли учиться». В опрошенных «Фонтанкой» петербургских вузах не смогли назвать число учащихся, подписавших контракт с Минобороны.

Студенты Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) заявили телеграм-каналу «Осторожно, новости», что им якобы предлагают закрыть «хвосты» по учебе и перевестись на бесплатное отделение в обмен на подписание контракта. Собеседники канала утверждают, что это происходит под давлением. Телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждает, что такие же предложения поступали близким к отчислению студентам БелГУ.

Военкор Юрий Котенок 12 марта опубликовал сообщение от подписчика, в котором утверждается, что руководство Московского авиационного института (МАИ) якобы требует от филиалов вуза и входящих в состав МАИ институтов предоставить студентов для отправки в беспилотные войска. В посте говорится, что студентам якобы предлагают взять академотпуск, подписать годичный контракт и после обучения «отправиться в зону проведения СВО».

Подписчик Котенка добавил, что ректор МАИ Михаил Погосян якобы «в резкой форме потребовал отправить на СВО» студентов, у которых есть задолженности по учебе.

«Среди студентов МАИ, их родных и близких началась паника. Люди пишут куда только можно, зачастую создавая почву для враждебной пропаганды. <…> Служба в войсках беспилотных систем должна быть почетной и, в первую очередь, добровольной. Туда не надо гнать из-под палки», — говорится в сообщении.

Сам Котенок не комментировал эти данные. На сайте и страницах МАИ в соцсетях опубликованы объявления о наборе студентов, сотрудников и выпускников вуза в беспилотные войска по контракту. В сообщениях отмечается, что срок службы составляет один год с возможностью продления «при желании», а общая сумма выплат за этот период составит от 5,2 млн рублей.

О сроках контракта

Среди студентов часто продвигают БПЛА-контракты со «специальными условиями», писал в начале марта телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на буклеты, которые раздают в Едином пункте призыва Москвы на станции метро «Тимирязевская».

Среди преимуществ такого контракта указывается, что служба будет длиться год и проходить только в беспилотных войсках. Неназванный юрист в разговоре с телеграм-каналом заявил, что речь идет о стандартном контракте с Минобороны, к которому применяются общие нормы закона о военной службе.

Собеседник канала пояснил, что на время действия указа президента России о частичной мобилизации «контракт продлевается автоматически», а попадание именно в беспилотные войска студентам не гарантировано.

«Профотбор проводится уже после заключения контракта. Если выяснится, что молодой человек не соответствует требованиям для службы на должности оператора БПЛА, контракт не прекращается — его просто назначат на другую воинскую должность в другой род войск», — сказал источник «Осторожно, Москва».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии Daily Storm подтвердил, что студенты, которые захотят вступить в беспилотные войска, подписывают «полноценный контракт» с Минобороны и становятся военнослужащими. Таким образом, им положены льготы для участников СВО и освобождение от службы по призыву, если они проведут в зоне военных действий не меньше полугода, добавил депутат.

Телеграм-канал «Война с фейками» назвал вбросами сообщения о невозможности заключить годичный контракт на службу в беспилотных войсках. Период, на который заключается контракт, — это «индивидуальный параметр и он обговаривается лично с каждым желающим в момент заключения договора», говорится в сообщении.

По истечении срока военнослужащий может продлить контракт или вернуться домой, указывает «Война с фейками». Канал опубликовал образец договора с Минобороны, в котором говорится, что после трехмесячного испытательного срока ведомство определяет, соответствует ли военный требованиям, предъявляемым для службы в БПЛА-войсках.

Согласно документу, назначение на другие воинские должности, не связанные с беспилотными системами, в том числе равные, происходит только с согласия военнослужащего, но при условии, что он подходит на эту специальность.