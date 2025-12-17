На военную службу по контракту в 2025 году поступило около 410 тыс. человек, план комплектования Вооруженных сил перевыполнен. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

«Практически две трети из них — молодые люди до 40 лет, более трети имеют высшее или среднее специальное образование», — сказал он.

Министр отдельно поблагодарил командование войск военных округов, полномочных представителей президента и глав регионов за добросовестную работу по комплектованию.

По его словам, число найденных солдат выросло втрое по сравнению с прошлым годом и составило 48% от всех пропавших без вести.

«К поискам стали активно привлекаться общественные и волонтерские организации. Это дало первые результаты. Количество разысканных военнослужащих увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Оно достигло 48% от общего числа пропавших без вести, то есть нашли каждого второго. В следующем году необходимо довести этот показатель до 60% и более», — отметил Белоусов.

Он также заявил, что для улучшения поиска пропавших без вести в 2026 году начнут применять электронные жетоны военнослужащих. По его словам, такой эксперимент уже проведен в группировках «Центр» и «Днепр», он «дал положительный результат».

В октябре заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Южный федеральный округ сообщил, что около 336 тыс. человек заключили контракт в 2025 году. Также он рассказал о 28 тыс. добровольцев, прибывших в войсковые части. Медведев оценил ситуацию с отбором на контракт по стране как удовлетворительную и подчеркнул, что каждый регион России и каждый пункт отбора вносят свою лепту в эту работу.

В ноябре 2023 года замглавы Совбеза РФ заявлял, что с начала года в армию на контракт приняли около 410 тыс. человек. Он также говорил о кратном росте производства вооружений и военной техники, отметив, что возможности оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.