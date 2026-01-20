Во всех регионах России организована работа по отбору граждан дроноводами и другими специалистами в новые подразделения войск беспилотных систем (БПС). Об этом сообщили в Минобороны и рассказали об условиях службы и требованиях к кандидатам.

Как утверждают в ведомстве, в пункты отбора поступают «многочисленные заявления» от желающих служить в таких подразделениях. Отбор проводится на должности операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), инженеров, техников и другие специальности.

Минимальный срок контракта — один год, также есть возможность заключить его сразу на два, три и пять лет. Минобороны гарантирует контрактнику, что он сможет уволиться после завершения срока контракта, если только не захочет заключить новый. Заключившим контракт на службу в подразделениях БПС также обещают, что они не будут служить в других войсках.

Дроноводам полагаются выплаты за уничтожение целей, говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации на сайте войск БПС, дополнительные выплаты за выполнение боевых задач составляют от 5 тыс. до 500 тыс. рублей, ежемесячное денежное довольствие — от 220 тыс. рублей.

При заключении контракта по-прежнему выплачивают единовременно от 800 тыс. рублей — 400 тыс. из них составляет федеральная выплата и от 400 тыс. — региональная.

Для кандидатов есть требования по возрасту: нижняя граница для всех — 18 лет, верхняя для операторов FPV-дронов — не старше 35-ти, для других специалистов — и не старше 45-ти. На сайте войск БПС при этом указано, что каждый случай рассматривается индивидуально.

Также в число обязательных требований входят физическая развитость и хорошее здоровье, умение длительно концентрироваться, быстро принимать решения и оперативно реагировать на изменения обстановки.

«Дополнительным преимуществом при отборе операторов БПЛА являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером», — указали в Минобороны.

Там отметили, что в пунктах отбора имеются симуляторы FPV-дрона, на которых претенденты могут опробовать свои навыки, а также есть возможность ознакомиться со специальной техникой войск БПС.

Опыт военной службы не обязателен, но необходимо иметь определенный уровень образования:

— для авиационного персонала — высшее или среднее профессиональное;

— для специалистов по БПЛА самолетного типа — высшее, среднее профессиональное или среднее общее;

— для специалистов по эксплуатации БПЛА и FPV-дронов коптерного и самолетного типа — высшее, среднее профессиональное, среднее общее или основное общее.

«В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты, имеющие опыт военной службы (в авиационных подразделениях), пилоты дронов, авиамоделисты, специалисты в сфере информационных технологий, электроники и радиотехники», — сказано в сообщении военного ведомства.

Предварительный отбор кандидатов проводят на месте инструкторы этого рода войск. Отбор включает собеседование с психологом и медицинское освидетельствование.

Если все требования соответствуют, то после заключения контракта военнослужащих направляют в учебные центры, где им предстоит пройти курс подготовки по специальности. Как подчеркнули в Минобороны, прохождение курса обучения управлению дронами различного типа является обязательным.