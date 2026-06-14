Около 200 активистов в Албании демонтировали ограждения вокруг стройплощадки элитного жилого комплекса на Адриатическом побережье. Как пишет The Guardian, акция стала очередным эпизодом протестов против застройки экологически чувствительных территорий.

Речь идет о проекте роскошного курорта недалеко от Влёры — района, известного популяцией фламинго и местами гнездования черепах. Строительство финансируется компанией, связанной с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа.

В своем видеоподкасте глава правительства Албании Эди Рама посетовал, что из-за протестов снизился поток туристов в страну и разглядел в протестующих фашизм.

«Протесты носят фашистский характер и носят характер линчевания по отношению к инакомыслящим. Недопустимо, чтобы группа людей, народная сила, партия или конгломерат партий, или я не знаю, называйте как хотите, навязывали свое мнение остальным, говоря: «Либо вы будете думать так, как я, либо я вас изувечу, я буду вас запугивать, я буду вам угрожать». Это фашизм и это нужно остановить. А остановить это нужно, не отступая перед лицом такого давления и перед лицом таких зверей. Это необходимо остановить», — сказал Рама.

Протесты в Тиране начались в мае и проходят ежедневно: уже состоялось 14 многотысячных митингов с требованием прекратить строительство и призывом к главе Албании уйти в отставку. Очередная акция намечена в центре столицы на воскресный вечер.

Строительство курорта должно начаться в некогда заповедной зоне на островах Сазани и Звернец, где обитают фламинго, а также более 200 видов перелетных птиц, средиземноморские тюлени и морские черепахи. Проект строительства пятизвездочного курортного комплекса в стране получил от правительства Албании статус «стратегической инвестиции».

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер объявил о планах превратить остров Сазани и побережье Звернеца в курорт еще в 2024 году. Его жена Иванка Трамп рассказывала, что они нашли это место случайно — во время отпуска на яхте друзей. В 2026 году Иванка приезжала в Албанию с группой архитекторов, чтобы осмотреть участок.

Деньги на проект должна выделить инвестиционная компания Кушнера Affinity Partners, стоимость строительства роскошного курорта на 10 тыс. номеров оценивают в $1,6-4 млрд.