Масштабная вспышка «взрывной диареи» в США стала возможной из-за сокращения персонала в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC): урезанный кадровый состав при сниженном финансировании не способен эффективно отслеживать пути распространения инфекции и найти ее источник, чтобы купировать. Такое мнение приводит издание Gizmodo.

Уже подтверждено более 1,6 тысячи случаев заболевания циклоспорозом, еще у 5,1 тысячи пациентов его подозревают по наличию симптомов и скоро проверят лабораторными анализами.

Циклоспороз — паразитарное заболевание, вызываемое микроорганизмом Cyclospora cayetanensis, которое поражает тонкий кишечник и вызывает взрывную диарею, потерю веса и сильную утомляемость. Обычно вспышки происходят в летний сезон и вызваны употреблением загрязненных продуктов в пищу.

Задержка в эпидемиологическом расследовании, по данным Gizmodo, связана с сокращением штата лаборатории CDC, отвечающей за отслеживание вспышек.

Бывший руководитель группы по эпидемиологическому надзору за паразитарными заболеваниями Джоэл Барратт сообщил, что подразделение DOGE, созданное Илоном Маском после прихода к власти Дональда Трампа, в прошлом году сократило штат лаборатории с 11 до трех человек.

«Вспышка не прекратится в ближайшее время, пока органы здравоохранения не смогут точно определить, где именно паразит проникает в нашу пищевую систему», — заявил Барратт, уволившийся десять месяцев назад.

Сокращения создали культуру бесконечных временных решений, когда сотрудники вынуждены временно замещать коллег, оставляя новые пробелы на своих прежних местах.

«Это как игра в “ударь крота”, только кроты — это задачи, которые нужно выполнить, а молоток — это измученный и недоукомплектованный персонал CDC», — рассказал анонимный сотрудник агентства.

Барратт также предупредил, что сокращение штата лаборатории влечет за собой серьезные риски, выходящие далеко за рамки текущей вспышки циклоспороза.

«Циклоспора — это лишь один из компонентов. Сейчас она широко обсуждается в новостях, но существуют и другие, более опасные патогены», — сказал он.

С момента запуска инициативы DOGE в начале 2025 года CDC потерял около 3 тысяч сотрудников — примерно 25% от общего штата, включая уволенных и тех, кто ушел на досрочную пенсию. Некоторые покинули агентство из принципиальных соображений.

Бывший директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Деметре Даскалакис, подавший в отставку в августе прошлого года, заявил, что не может работать в среде, которая рассматривает CDC как инструмент для разработки политики, «не отражающей научную реальность и направленной на нанесение вреда, а не на улучшение здоровья населения».

Несмотря на сложности с расследованием, поставщики продуктов питания не стали дожидаться вердикта CDC. Компания Taylor Farms сообщила о планах отозвать измельченный салат айсберг, связанный со вспышкой кишечной инфекции в ресторанах Taco Bell в пяти штатах. Однако эксперты по инфекционным заболеваниям полагают, что истинные масштабы вспышки значительно выше, и происхождение заболевания может оставаться неясным долгое время.

Циклоспороз обычно встречается в тропических и субтропических регионах, однако вспышки в США фиксируются регулярно с 1990-х годов. Основным источником заражения служат импортные продукты, включая ягоды и зелень из стран Латинской Америки. Распространение циклоспороза, как правило, удавалось сдерживать благодаря быстрой идентификации источника.