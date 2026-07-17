Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал Евросоюз ужесточить визовую политику в отношении граждан России. Об этом он заявил 17 июля на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Дублине, передает ERR.

«Я согласен с еврокомиссаром Магнусом Бруннером, что рост выдачи туристических виз гражданам России в нынешней ситуации совершенно неприемлем», — заявил Таро.

По его мнению, россиянам нельзя разрешать «отдыхать и заниматься шопингом в Европе» на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на Украине. Эстонский министр подчеркнул, что ограничения должны действовать единообразно во всех странах ЕС и Шенгенской зоны, а не оставаться рекомендациями для отдельных государств.

Действующую систему, по мнению главы МД республики, необходимо реформировать, чтобы ограничения можно было вводить более гибко — в частности, ограничивать выдачу виз отдельным категориям граждан России: дипломатам, владельцам служебных паспортов, бывшим и действующим участникам боевых действий на Украине, а также религиозным деятелям, которые, по мнению эстонской стороны, поддерживают действия российских властей. Кроме того, он предложил в этом вопросе учитывать и цели поездки.

«Необязательные меры означают необязательные результаты», — сказал Таро, говоря о действующих рекомендациях ЕС, которые не имеют обязательной силы.

Министр также напомнил, что Эстония предлагает включить участников боевых действий на Украине со стороны России в Шенгенский список лиц, которым запрещен въезд. По данным эстонского МВД, инициативу уже поддержали Латвия, Литва и Чехия, а положительно оценили Финляндия, Швеция, Норвегия и Германия. Отдельно Таро выступил за ограничение не только виз, но и видов на жительство в странах ЕС для лиц, которые, по его оценке, представляют угрозу безопасности.

Дискуссия об ужесточении визовой политики для россиян в Евросоюзе идет не первый месяц. Еще в феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что Евросоюз намерен запретить въезд в Шенгенскую зону всем россиянам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине. Незадолго до этого представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер говорила, что вопрос обсуждали на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в январе.

В июне Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Италия и Франция не поддержали предложение Еврокомиссии запретить въезд в страны блока российским военнослужащим.

В конце того же месяца «Известия» со ссылкой на европейский источник сообщали, что в Еврокомиссии обсуждают полный запрет на выдачу туристических виз для всех граждан России, однако вскоре в ЕК эту информацию опровергли, заявив, что сейчас ведомство готовит точечные меры именно против участников боевых действий, а не тотальный запрет.

Москва считает подобные ограничения незаконными. Комментируя ранее возможное ужесточение визовой политики ЕС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «европейцы не забыли, как строить стены».