Минюст России 17 июля обновил реестр иностранных агентов, включив в него писателя Дмитрия Петрова*, журналиста и медиаменеджера Александра Поливанова*, «Либертарианскую партию России»* и медиапроект «Четвертый сектор»*.

По данным ведомства, физлица распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», выступали против специальной военной операции на Украине и на момент присвоения статуса проживали за пределами страны.

Петров*, по версии министерства, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также организаций, признанных в России нежелательными, и сам присутствовал на мероприятиях таких структур.

Поливанов*, как отмечает Минюст, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также нежелательных организаций.

«Является директором медиапроекта, включенного в реестр иностранных агентов, а также включенного в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими», — говорится в публикации.

В обновленный реестр вошла и «Либертарианская партия России»*. По данным ведомства, движение распространяло недостоверные сведения не только о решениях властей, но и об избирательной системе страны, выступала против проведения СВО и призывала к нарушению территориальной целостности России. Отдельно Минюст отметил, что среди ее участников есть лица, уже включенные в реестр иноагентов.

Помимо этого, в списке оказался и медиапроект «Четвертый сектор»*, который занимался социальными темами и расследованиями. По данным Минюста, проект распространял для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов и нежелательных организаций, а также недостоверную информацию о политике властей и о российской образовательной системе; его основатели проживают за пределами страны. Кроме того, «Четвертый сектор» был внесен Минюстом в 2021 году в список НКО-иноагентов.

* внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов