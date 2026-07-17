Режиссер программы «Клуб веселых и находчивых» Светлана Маслякова определяла качество КВН в той же степени, что и ее муж, ведущий Александр Масляков. Об этом RTVI рассказал капитан команды-чемпиона Высшей лиги КВН 2002 года «Уездный город» Сергей Писаренко.

«Она делала картинку в этой игре. Мы всегда слышали ее голос за кулисами, когда она давала команды. Мы всегда ее оценивали как женщину сильную, очень профессиональную. Настоящая русская женщина, правдоруб такой, знаете, с характером», — поделился своими воспоминаниями Писаренко.

По словам собеседника RTVI, Александру Маслякову повезло с женой, а его сыну — с матерью.

«Прекрасная женщина, побольше бы таких, честно скажу. Пусть будет земля пухом, и пусть все будет хорошо на том свете», — заключил он.

Ранее Международный союз КВН сообщил, что Светлана Маслякова умерла на 79 году жизни. В официальном сообщении имя «верной соратницы Александра Васильевича» назвали «символом КВН».

Светлана Маслякова родилась в Москве в 1947 году. После окончания школы поступила во Всесоюзный заочный юридический институт. С 1966 года работала в Молодежной редакции Центрального телевидения в качестве ассистента режиссера «Клуба веселых и находчивых».

В 1971 году она вышла замуж за Александра Маслякова. После закрытия программы Маслякова перешла на работу режиссера Главной редакции пропаганды Центрального телевидения. В 1980 году у пары родился сын Александр. В 1993 году заняла место режиссера «Творческого объединения “АМиК”».