Азербайджан и Россия в ближайшее время планируют восстановить часть прямых авиарейсов, приостановленных после катастрофы самолета AZAL в декабре 2024 года. Об этом на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, передает ТАСС.

«Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом», — сказал он.

Пассажирский Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря того года у казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек — 62 пассажира и 5 членов экипажа, граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии; погибли 38 человек. Позднее российская сторона признала, что причиной стало непреднамеренное срабатывание системы ПВО в воздушном пространстве РФ на фоне атаки украинских беспилотников на Чечню и Северную Осетию.

Тему компенсаций стороны закрыли заранее. В совместном заявлении внешнеполитических ведомств от 15 апреля 2026 года говорилось о «надлежащем урегулировании последствий, включая вопрос выплаты компенсаций». В конце июня замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью RTVI подтвердил, что все связанные с катастрофой вопросы закрыты, не уточняя деталей из уважения к пострадавшим и их близким.

На той же пресс-конференции Байрамов охарактеризовал текущие отношения Баку и Москвы как «союзническое взаимодействие»: «Существуют очень крепкие, плотные связи между народами наших стран, которые в свою очередь являются основой для межгосударственных отношений».

Он также сообщил, что торговый оборот между странами в 2025 году составил около $4,9 млрд — на 2,5% больше уровня 2024 года.

Лавров, в свою очередь, заявил, что стороны движутся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, подписанной 22 февраля 2022 года, и договорились восполнить паузу, образовавшуюся в отношениях за последние несколько месяцев.

Главы внешнеполитических ведомств подписали план консультаций на 2026—2027 годы, обсудили ситуацию на Южном Кавказе, интерес к региональной платформе «3+3», а также транспортное и торговое сотрудничество, включая коридор «Север — Юг».

Визит Байрамова в Россию проходил 16—17 июля. Ранее, 13 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме в Шуше заявил, что сложный период в отношениях с Россией остался позади и ситуация полностью нормализовалась.