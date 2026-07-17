В финале чемпионата мира по футболу должна победить сборная Аргентины, заявил RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов. Он добавил, что команда ему нравится еще и потому, что победила англичан.

«Я болею за Аргентину. Победить команда должна, потому что мне нравится Аргентина. Плюс еще она англичанам наваляла, это уже хорошо, потому что для меня лично вопрос с Фолклендскими (Мальвинскими) островами не закрыт», — сказал Милонов.

Сборная Испании парламентарию не нравится, так как «они слишком мажористые».

Говоря о ЧМ, Милонов отметил игру сборной Норвегии и не стал сравнивать аргентинских футболистов Лионеля Месси и Диего Марадону.

«Мне понравились норвежцы. Норвежцы молодцы, показали всем!» — заявил депутат.

При этом Милонов смотреть финальный матч не собирается.

«Не буду, конечно. У меня сын-футболист смотрит, поэтому у меня прививка такая от футбола, я его видеть не могу», — признался собеседник RTVI.

Между тем сборная Аргентины оказалась в центре скандала из-за баннера. После победы над сборной Великобритании аргентинский полузащитник Джовани Ло Чельсо появился на поле с баннером, на котором было написано: «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвинские острова — аргентинские»). ФИФА начала проверку, так как правила запрещают демонстрацию политических лозунгов и символики во время официальных соревнований. За нарушение правил предусмотрены дисциплинарные меры.

Предполагается, что ФИФА не вынесет никаких санкций до финала ЧМ, где встретятся команды Аргентины и Испании. Матч запланирован на 19 июля.

Реакция из Британии последовала незамедлительно. Так, экс-помощник бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер призвал лишить рабочих виз футболистов сборной Аргентины, выступающих в Английской премьер-лиге (АПЛ).