Фермерские и премиальные молочные продукты в ближайший год могут подорожать на 30—50%, заявил в беседе с RTVI эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его мнению, это произойдет, несмотря на снижение цен на сливочное масло в массовом сегменте.

По данным Росстата, за год сливочное масло в России подешевело на 8,5%, а в крупных торговых сетях снижение, как отмечали в АКОРТ, составило 24,5% — до 666,5 рубля за килограмм. Ранее KP.RU со ссылкой на фермера Василия Мельниченко и профессора Финансового университета при правительстве России Сергея Толкачева называла причинами этого снижение закупочных цен на молоко, рост его производства на 2,3% и смещение спроса в сторону растительных масел.

Бархота напомнил, что еще недавно масло воспринималось почти как премиальный товар: «В крупных розничных сетях сливочное масло часто подавалось на специальных подставках, которые имели переносной или стационарный замок». По его словам, цены тогда росли быстрее инфляции, но затем высокий ценник начал давить на спрос.

«Производители начали подбирать различные меры по выходу из этого масличного кризиса. Где-то вводили новые марки, уменьшали объем упаковки, чтобы казалось, что это то же самое сливочное масло, но за счет меньшей массы упаковки оно и стоит ниже», — пояснил собеседник RTVI.

Он добавил, что в отдельных сегментах появились продукты с более слабыми потребительскими характеристиками — речь, по его словам, не о фальсификате, а об изменении состава и качества сырья.

Отдельно эксперт призвал осторожно интерпретировать статистику. Он допустил, что масло действительно подешевело, но отметил возможные методологические искажения при сборе данных: «Когда, например, из пяти торговых точек в трех точках нет продукта, то может ошибочно забиваться, что стоимость изделия там “ноль”».

При этом нового дефицита Бархота не ждет. По его оценке, закупочные цены на молоко для промышленной переработки могут снижаться или оставаться на месте, однако фермеры способны переориентироваться на более дорогие сегменты.

«Крестьянские хозяйства, фермерские хозяйства просто могут отказать в поставке молока по низким ценам, поставлять первоклассную продукцию для производства премиальной продукции — например, сыров и кисломолочных изделий», — отметил он.

Эксперт добавил, что массовый сегмент, вероятно, будет все сильнее расходиться с премиальным по технологии производства и структуре себестоимости.

«Потребителю будет казаться, что это схожие продукты, просто разных категорий качества. На самом деле технологическая цепочка может очень сильно разойтись», — сказал Бархота.

По его прогнозу, вместо дефицита рынок скорее получит ценовое и качественное расслоение: более доступная продукция будет дорожать в пределах инфляции или стагнировать, а фермерская и премиальная — заметно прибавит в цене.