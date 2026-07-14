Цены на сливочное масло в России за год снизились на 8,5%, а в крупных торговых сетях, по данным АКОРТ, — до 24,5%. О причинах этой тенденции KP.RU рассказали фермер Василий Мельниченко и профессор Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.

Еще два года назад стоимость сливочного масла заметно росла: Мельниченко считает, что она была завышена, а теперь возвращается к обычному уровню.

По его словам, молокозаводы и оптовые покупатели стали платить производителям меньше, добиваясь снижения закупочных цен. Дополнительным фактором стало увеличение производства молока в стране на 2,3%, что привело к росту предложения масла.

«Снизились закупочные цены на молоко, а это исходный продукт для производства масла», — поясняет он.

На стоимость масла также повлияли меры господдержки аграрного сектора. Толкачев напомнил, что власти в последние годы стимулировали выпуск молочной продукции, в том числе масла, поддерживали сельское хозяйство и вкладывались в фермы и перерабатывающие предприятия. Эти меры позволили производителям масла снизить отпускные цены.

«Хороший урожай зерновых и других кормовых культур в предыдущие годы положительно сказался на себестоимости производства молока», — заявил профессор.

Еще одной причиной Толкачев назвал изменение потребительского спроса: покупатели стали чаще выбирать растительные масла и сливочное масло с меньшей жирностью, которое дешевле в производстве. Усиление конкуренции между изготовителями традиционного масла также способствовало снижению цен.

Эксперт допустил, что стоимость продукта может продолжить снижаться, если текущая ситуация в производстве сохранится.

При этом Мельниченко предупредил, что низкие закупочные цены молока делают его производство нерентабельным для фермеров.

Он отметил, что поголовье крупного рогатого скота в России составляет 7,3 млн, хотя, по его оценке, стране необходимо 18—20 млн голов. Росстат фиксирует сокращение общего поголовья почти на 1%, а числа коров — почти на 2%.

При этом выпуск молока растет благодаря повышению производительности в крупных агрохолдингах: селекции, улучшению кормов, автоматизации и увеличению продуктивности животных. Фермер полагает, что сокращение небольших хозяйств может отразиться и на качестве молока и масла.