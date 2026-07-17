Российские предприниматели, владеющие независимыми автозаправочными станциями, стали активно выставлять их на продажу на фоне топливного кризиса. Как утверждают «Известия», за последний месяц на маркетплейсах, площадках коммерческой недвижимости и корпоративных сайтах появилось более 150 таких объявлений.

Частные АЗС продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской и других областях. Стоимость варьируется от 1 до 150 млн рублей в зависимости от локации, оснащения, срока работы и наличия франшизы.

Например, в Уфе выставлена на продажу сеть из 13 заправок (бензин, дизель, СУГ) за 350 млн рублей, а на «Авито» продается франшизная станция в Иванове стоимостью 51,5 млн рублей.

По данным на начало 2026 года, в стране работало около 27,7 тыс. АЗС, из них до 19,84 тыс. — независимые.

Собеседник «Известий» в отрасли рассказал, что топливо сейчас распределяется «по остаточному принципу»: в первую очередь его получают заправки крупных нефтяных компаний, затем — большие региональные сети, и только в последнюю очередь — независимые игроки.

По его словам, в некоторых регионах необходимых объемов попросту нет либо они доступны по неконкурентным ценам, поэтому у частных АЗС остается два варианта — продать бизнес или приостановить работу до стабилизации ситуации.

Что говорят участники рынка

Президент союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марат Муртазин заявил изданию, что с трудностями столкнулись практически все частные заправки — то есть около 60% АЗС в стране.

По его словам, закупочная цена на нефтепродукты для них слишком высока, чтобы обеспечить рентабельность и конкурировать по стоимости топлива с сетями нефтяных компаний.

С другой стороны, отметил Муртазин, убыточные периоды в отрасли случались и ранее, но потом потери компенсировались — поэтому выживаемость игроков на рынке будет зависеть от продолжительности кризиса.

Схожую оценку дала замдиректора топливной компании «Гэйнфул» Анастасия Бунина. По ее словам, ситуация для частных АЗС обострилась около месяца назад, когда начали расти оптовые цены. Сейчас у них есть только один выход — закупать топливо на Санкт-Петербургской бирже или у трейдеров по завышенной цене.

Именно этим объясняется разница в рознице: около 80 рублей за литр дизеля на станциях нефтяных компаний против 100 рублей и выше — на частных заправках, отметила Бунина.

Она предупредила: если рынок не стабилизируется в течение полугода, крупные компании начнут активно скупать заправки в наиболее привлекательных локациях.

Что делают крупные компании

Помимо независимых АЗС, на продажу выставлены и станции крупных нефтяных компаний — хотя, как указывают «Известия», эти сделки не связаны с текущим топливным кризисом.

«Газпром» реализует заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях по цене от 940 тыс. до 13,4 млн рублей; собственником указано ООО «Газпром сеть АЗС».

В пресс-службе материнской структуры — ООО «Газпром ГНП холдинг» — уточнили, что это стратегические плановые продажи: компания развивает наиболее эффективные станции и поэтапно выводит из эксплуатации нерентабельные объекты.

При этом тамбовский объект выставлен на продажу еще с августа 2022 года, нижегородский — с ноября того же года, ростовский — с минувшего марта, а астраханский — с мая. Все они пока остаются непроданными.

«Лукойл» также продает заправки — в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае, но стоимость этих объектов не раскрывается.

Позиция властей

В думском комитете по энергетике признают, что ситуация с топливом остается непростой. Его первый зампред Игорь Ананских напомнил, что часть НПЗ ушла на плановые и внеплановые ремонты, а правительство уже приняло решения для стабилизации поставок в дефицитные регионы. По его словам, улучшения уже заметны, и в ближайшее время ситуация должна выправиться.

Ключевой нерешенной задачей депутат назвал надежную защиту НПЗ от атак. Он также выразил уверенность в продлении запрета на экспорт топлива: по его оценке, проблемы с бензином сейчас острее, чем с дизелем.

Зампред набсовета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев назвал нынешнюю ситуацию чуть более сложной, чем в прошлом году, но не критической. По его словам, часть АЗС может временно приостановить работу, а затем возобновить ее.

Среди мер, которые уже принимает правительство, он назвал временные ограничения на экспорт нефтепродуктов, корректировку налогового законодательства и совершенствование механизмов биржевой торговли.