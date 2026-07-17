Американский телеведущий и один из самых влиятельных консервативных публицистов США Такер Карлсон дал большое интервью Bloomberg, в котором объяснил, почему он разорвал отношения с президентом Дональдом Трампом, обвинил Израиль в «геноциде» в Газе и рассказал о будущем Республиканской партии. RTVI выбрал из его ответов самое важное и интересное.

О разрыве с Трампом

По словам Карлсона, решение публично раскритиковать Трампа было для него мучительным. Он напомнил, что поддерживал президента и республиканцев на протяжении 35 лет.

«Трамп позволил, чтобы американским правительством полностью управляла крошечная страна на Ближнем Востоке — Израиль, в ущерб самим США», — заявил Карлсон.

Журналист рассказал, что лично пытался переубедить Трампа, но это не дало результата. В итоге, по его словам, США оказались втянуты в войну с Ираном, которая «серьезно навредила» стране. Карлсон подчеркнул, что его критика — это не попытка заработать на скандале, а следствие искренней досады. Он обвинил Трампа в откровенном предательстве:

«Он предал не только страну, но и людей, которые вложили в него свои надежды — это низко и неправильно. Именно поэтому имя Иуды навеки покрыто позором».

В Белом доме, комментируя это его высказывание по просьбе Bloomberg, заявили, что «Израиль — один из сильнейших союзников США», а Трамп принимает решения исключительно исходя из интересов своей страны.

Об ударе по иранской школе и убийстве Хаменеи

Карлсон рассказал, что окончательно разошелся с Трампом после того, как был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и нанесен удар по иранской школе для девочек.

«Я был в отчаянии. Я сказал: я не могу, это слишком, это слишком губительно для моей страны», — вспомнил он свой разговор с президентом США.

Весной этого года ракета попала по начальной школе в иранском Минабе — по оценкам, среди погибших оказалось более сотни детей. Расследование Пентагона до сих пор не завершено, что вызывает критику со стороны бывших американских чиновников.

Карлсон утверждает, что прямо сказал Трампу:

«Тебя водят за нос израильтяне. Это все видят. Никого не волнует иранская ядерная программа. Речь идет о том, чтобы втянуть нас в войну по смене режима в Иране».

По словам журналиста, Трамп категорически это отрицал.

О «геноциде» в Газе

Карлсон без колебаний назвал происходящее в Газе геноцидом, заявив, что западный подход к войне подразумевает наказание виновных, а не убийство «всех подряд».

«Все остальные на планете приходят к выводу, что это геноцид», — утверждает он.

По его словам, правительства США и Великобритании, финансируя действия Израиля, тем самым разделяют с ним ответственность за происходящее.

О войнах Трампа в Венесуэле, Йемене, Сирии и других странах

Говоря о серии военных операций администрации Трампа — от Йемена и Сирии до Венесуэлы и Нигерии, — Карлсон заявил, что президент США во всех этих случаях действовал под давлением различных сил, причем не только израильского лобби.

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявления Трампа о контроле над венесуэльской нефтью Карлсон назвал «безумием, позором и аморальным поступком». По его словам, «нельзя просто прийти, арестовать президента и сказать: я владею твоей нефтью».

О Джей Ди Вэнсе

Карлсон очень одобрительно высказался в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса, к которому испытывает явную симпатию.

«Если бы президентом был Вэнс, мы не находились бы в состоянии войны с Ираном», — уверенно заявил журналист.

Он добавил, что не может представить, чтобы Вэнс публично поддержал войну ради «уничтожения фантомной ядерной программы», поскольку это слишком абсурдная, по его мнению, идея.

При этом Карлсон признал, что давно не общался с Вэнсом лично — после его разрыва с Трампом визиты в Вашингтон стали невозможны.

«Я считаюсь нелояльным. Но нелояльность — это дорога с двумя направлениями. И это именно Трамп проявил нелояльность по отношению к стране — он изменил Америке с другой страной», — повторил он свой главный тезис.

О том, кто на самом деле правит миром

На вопрос, считает ли он Трампа самым влиятельным человеком в мире, Карлсон ответил отрицательно. По его мнению, США вообще не являются единственной сверхдержавой: конфликт с Ираном показал, что Америка «намного менее влиятельна, чем многие думали еще четыре месяца назад».

«У избранного президента США есть власть, но нет суверенитета. У него нет полной свободы действий, чтобы представлять интересы своих избирателей», — заявил телеведущий.

Журналист перечислил силы, которые, по его убеждению, реально управляют глобальной политикой:

Китай,

международный крупный бизнес («глобальный капитал влиятельнее любого избирательного блока в США»),

Израиль — причем не только сами израильтяне, но и, как выразился Карлсон, его «многочисленные агенты» в США.

Такую позицию Карлсона резко раскритиковала американская правозащитная организация Anti-Defamation League, обвинив его в легитимизации теории о «тайном контроле» Израиля над правительством США — нарратива, который, по мнению организации, исторически ассоциируется с движениями белых расистов.

О промежуточных выборах и будущем республиканцев

По прогнозу Карлсона, на промежуточных выборах республиканцев ждет серьезное поражение: он считает, что избиратели «выпорют» их за политику последних месяцев. При этом он усомнился, что это принесет пользу стране, поскольку сейчас в американской политике попросту нет лидера, который выражал бы интересы большинства граждан.

Журналист заявил, что готов поддержать создание третьей политической силы в США, но сам никогда не будет претендовать на выборную должность.

Он напомнил, что после начала войны с Ираном в конце февраля в стране не было массовых протестов — и объяснил это тем, что демократы, включая лидера сенатского меньшинства Чака Шумера, на деле давно поддерживают смену режима в Иране в интересах Израиля.