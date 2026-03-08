Постпред США при ООН Майкл Уолтц не подтвердил ABC News причастность американской стороны к удару по школе для девочек в Минабе. По последним данным, в результате трагедии погибли 175 человек, включая учениц и преподавателей.

Удар по школе «Шаджаре Тайебе» был нанесен в первый день конфликта США и Израиля против Ирана — 28 февраля. Тегеран заявил, что израильские и американские истребители нанесли пять авиаударов по учебному учреждению, а спустя некоторое время ударили и по клинике, которая располагалась неподалеку. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за произошедшее на Иран.

Уолтц, в отличие от главы государства, не стал обвинять Иран в атаке, заявив в эфире ABC: «Я оставлю это на усмотрение следователей».

Он также напомнил о словах главы Пентагона Пита Хегсета, который ранее сообщал, что проводится расследование случившегося.

«Могу сказать вам, как ветеран, совершенно недвусмысленно, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Иногда, конечно, случаются трагические ошибки», — сказал Уолтц.

Ранее газета The New York Times сообщила, что собранные доказательства, включая спутниковые снимки, публикации в соцсетях и видео, а также заявления Пентагона, указывают на то, что США в первый день конфликта атаковали военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции, которая находилась рядом со школой.

В итоге учебное учреждение, вероятно, случайно попало под удар. Кроме того, была повреждена и располагающаяся неподалеку клиника, предположительно, связанная с иранскими военными.

Схожую информацию опубликовали Reuters и телеканал NBC. 6 марта агентство со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что, согласно имеющимся данным, США причастны к удару по школе. NBC со ссылкой на источники указал, что Израиль не наносил удар по иранской школе и что это с высокой долей вероятности сделали военные США.

США не признавали себя виновными в нанесении удара. Когда журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, намеревается ли Вашингтон взять ответственность за произошедшее, она ответила: «Насколько мне известно, нет».

Левитт подчеркнула, что американские военные «не бьют по гражданским», добавив, что Пентагон занимается изучением обстоятельств случившегося. Хегсет подтвердил эту информацию: «Мы никогда не выбираем гражданские цели для удара, но мы расследуем это».

Трамп высказывался еще более категорично. Во время разговора с репортерами на борту самолета Air Force One он заявил, что авиаудар по школе для девочек был нанесен не американскими, а иранскими военными.

«На мой взгляд, исходя из того, что я видел, это сделал Иран. Мы считаем, что это сделал Иран, потому что, как вы знаете, они очень неточны в использовании своих боеприпасов. У них нет никакой точности», — сказал он.

Стоявший рядом с президентом Хегсет добавил, что они все еще выясняют, кто несет ответственность за случившееся, но при этом подчеркнул: «Единственная сторона, которая наносит удары по мирным жителям, — это Иран».

«Это сделал Иран», — повторил Трамп более уверенно.

Глава Госдепа США Марко Рубио 2 марта заявил, что американские военные не стали бить по объектам гражданской инфраструктуры в исламской республике. «Наши цели — это ракеты, как объекты по их производству, так и объекты для их запуска, а также беспилотники-камикадзе», — отметил он.

На следующий день верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести незамедлительное и независимое расследование произошедшего. Он подчеркнул, что «ответственность за расследование лежит на силах, совершивших нападение».

Позиция Ирана

5 марта агентство Fars заявило, что иранские власти установили личности военных, причастных к атаке, и базу вылета. В ответ Иран запустил ракеты по американским военным объектам в Персидском заливе и израильским в Тель-Авиве, Хайфе и аэропорту Бен-Гурион. Одной из целей стала авиабаза «Аль-Дафра» в ОАЭ, откуда, по данным КСИР, США и нанесли удар по школе для девочек.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью NBC News подчеркнул, что вину за произошедшее несет Вашингтон. «Даже смешно слышать [утверждения президента США о том, что Иран якобы несет ответственность за атаку на начальную школу для девочек]. Это наши ученики, наши девочки, которые были атакованы американским истребителем и погибли. <…> Есть доказательства, что эта школа была атакована американским истребителем», — сказал он.

Отдельно Арагчи обвинил Израиль и США в том, что именно они нарушили соглашение о прекращении огня, положившее конец 12-дневной войне прошлого года.