Сотрудничество между Ираном и Россией — «не новость и не секрет», заявил в интервью NBC News министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он также отверг призывы к прекращению огня на Ближнем Востоке, подчеркнув, что его страна вынуждена «продолжать борьбу ради своего народа».

На вопрос о российской поддержке министр ответил, что Тегеран и Москва действительно сотрудничают: по его словам, это «было в прошлом, есть сейчас и будет продолжаться в будущем».

«Они помогают нам по многим направлениям. Но у меня нет более детальной информации», — сказал он.

Отдельно Арагчи обвинил Израиль и США в том, что именно они нарушили соглашение о прекращении огня, положившее конец 12-дневной войне прошлого года.

«США и Израиль убивают наших людей, убивают девочек-школьниц, атакуют больницы. И теперь вы снова хотите просить о перемирии? Так это не работает. Необходимо полное окончание войны. Пока мы его не достигнем, нам нужно продолжать сражаться ради нашего народа и нашей безопасности», — сказал он.

Арагчи подчеркнул: Иран стремится атаковать не столько страны Ближнего Востока, сколько «американские базы, американские объекты и американские активы, которые, к сожалению, расположены на территории наших соседей».

Иранский министр, в свою очередь, отверг слова президента США Дональда Трампа о том, что одной из причин начала войны стала близость Ирана к созданию ракет, способных достичь Америки.

«Это дезинформация. У нас есть возможность производить ракеты, но мы намеренно ограничили себя дальностью до 2 тысяч километров, потому что не хотим восприниматься как угроза», — сказал он.

На вопрос о новом верховном лидере — после гибели аятоллы Али Хаменеи в результате ударов — министр ответил коротко: «Никто не знает. Ходит много слухов. Нужно ждать, когда соберется Совет экспертов». Вмешательство Трампа в этот процесс Арагчи отверг категорически: «Мы не позволим никому вмешиваться в наши внутренние дела. Это дело иранского народа».

«Это просто несправедливо»

Схожую позицию занял российский посол в Великобритании Андрей Келин. В интервью телеканалу Sky News он заявил, что Россия в вопросе поддержки Ирана не является «нейтральной» стороной.

«Мы не нейтральны, ни в коем случае не нейтральны. Мы, конечно, поддерживаем Иран. И, как я уже сказал, мы крайне негативно относимся к тому, что происходит. Западные страны обвиняют во всем Иран, но никто не говорит о том, что США и Израиль стали инициаторами атак, а Иран лишь отвечает на них. Это просто несправедливо», — сказал дипломат.

При этом он заявил, что Тегеран «не обращался за какой-либо помощью или поддержкой», а на вопрос о том, как Москва отреагировала бы на подобный запрос, ответил так: «Наилучшим решением было бы немедленно прекратить любую агрессию в регионе и вернуться к мирному урегулированию — через переговоры и дипломатические решения».

Ранее четыре источника NBC News сообщили, что Россия передает Ирану разведданные о местонахождении американских сил на Ближнем Востоке, в том числе о позициях военных кораблей. The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, также написала об обмене данными между Москвой и Тегераном о передвижениях американских войск, кораблей и самолетов.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон уже попросил Москву прекратить передачу Ирану сведений об американских объектах. Глава Пентагона Пит Хегсет отмечал, что американская разведка — «лучшая в мире» и военное руководство страны «в курсе всего»: «Мы знаем, кто с кем общается, зачем они общаются и насколько точна эта информация».

Постпред США при ООН Майк Уолтц, комментируя сообщения о передаче разведданных, заявил, что «не сомневается: Трамп разберется с этим должным образом», однако усомнился в практической ценности такой помощи.

«Что бы они ни предоставляли — если вообще предоставляют — это явно мало им помогает, потому что американские военные уничтожают иранские военно-воздушные силы, средства ПВО, флот, наземные войска и командные структуры», — сказал он.

Сам Трамп также преуменьшил значение возможного обмена разведданными: «Если посмотреть на то, что произошло с Ираном за последнюю неделю, видно, что информация им мало чем помогает».

В январе 2025 года Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, охватывающий политику, экономику и безопасность, однако не предусматривающий взаимной военной помощи и автоматического вступления одной стороны в конфликт на стороне другой.

По данным Foreign Policy, Москва уже дала Тегерану понять, что поддерживает отношения со многими странами региона и не готова брать на себя обязательства, способные «поставить под угрозу ее гибкость» в этом вопросе.