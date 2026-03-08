Вашингтон просил Москву не передавать разведданные Тегерану для нанесения ударов по американским войскам. Об этом журналистам сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на борту Air Force One. Американский лидер Дональд Трамп в рамках того же мероприятия заявил, что если помощь с российской стороны и есть, то «делают они это очень плохо».

Ранее AP, NBC News и другие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Россия передает Ирану информацию, которая могла бы помочь ему наносить удары по американским военным кораблям, самолетам и другим активам на Ближнем Востоке. При этом источники NBC уточнили, что прямых доказательств того, что Москва координирует атаки Тегерана, нет.

Трамп назвал эти сообщения несущественными: «Если посмотреть на то, что произошло с Ираном за прошедшую неделю, — если они и получают какую-то информацию, она им мало помогает».

Затем, отвечая на другой вопрос — уже о том, есть ли у него хоть какие-то признаки российской помощи Ирану, — президент сказал прямо: «У меня нет никаких свидетельств этого. Абсолютно никаких. Если они и помогают, то делают это очень плохо — у Ирана дела идут не очень».

На вопрос о том, как подобное поведение Москвы влияет на российско-американские отношения, Трамп отреагировал встречным вопросом: «Они бы сказали, что мы делаем то же самое против них. Разве нет?» — имея в виду американскую разведывательную поддержку Украины, которую США оказывают Киеву с момента начала конфликта с Россией.

Куда более определенно высказался спецпосланник Стив Уиткофф. На вопрос, передал ли он России просьбу не делиться разведданными и не оказывать иной помощи Ирану, он ответил коротко: «Настойчиво передал». Когда же журналист спросил, верит ли он, что Россия все равно это делает, Уиткофф ответил: «Надеюсь, что нет».

Как отмечает AP News, параллельно разгорелась критика в связи с другим решением администрации. Министерство финансов США на этой неделе объявило, что временно — до 4 апреля — разрешает Индии продолжать закупки российской нефти.

Конгрессмены обеих партий осудили эту меру. Республиканец от Небраски Дон Бейкон написал в X, что «слабость по отношению к России вызывает отвращение».

Демократ от Калифорнии Тед Лью обратился напрямую к министру финансов Скотту Бессенту: «Отмените решение об ослаблении нефтяных санкций [против] России. Помогать России — это предательство». Он также напомнил о слухах по поводу того, что Москва передает Тегерану разведданные.

Трамп объяснял льготу для Индии резким ростом мировых нефтяных цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Решению предшествовало его же недавнее объявление о снижении тарифов на индийские товары — после того как правительство премьер-министра Нарендры Моди согласилось сократить закупки российской нефти.

На вопрос, готов ли он к дополнительным мерам для сдерживания цен, республиканец ответил уклончиво: «Если бы такие меры были — я бы принял их, чтобы немного снять давление». Задействовать Стратегический нефтяной резерв он, судя по всему, пока не собирается. «У нас много нефти. В нашей стране ее огромное количество. Нефти везде полно. Это быстро урегулируется», — сказал президент.

28 февраля Иран подвергся атаке Израиля и США, после чего начал наносить ответные удары, в том числе по соседним странам с американскими базами. Конфликт привел к тому, что большая часть военного и политического иранского руководства погибла, находящиеся в регионе тысячи туристов застряли, а цены на нефть начали расти. По данным СМИ, США и Израиль готовы вести боевые действия около 100 дней.

Через Ормузский пролив — узкий выход из Персидского залива, северный берег которого принадлежит Ирану, — ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти. Сейчас этот маршрут практически заблокирован.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя сообщения о том, что Россия якобы передает разведданные США, заявил, что Вашингтон «отслеживает все» и учитывает полученные сведения при планировании боевых операций. «Наши командиры в курсе всего. У нас лучшая разведка в мире. Мы знаем, кто с кем общается, зачем они общаются и насколько точна эта информация», — сказал он.