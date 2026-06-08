Партия премьер-министра Косово Альбин Курти заняла первое место на досрочных парламентских выборах, набрав около 44% голосов. Предварительные итоги голосования были опубликованы 7 июня на сайте избиркома.

Согласно данным избиркома, результат правящей партии оказался ниже показателя на декабрьских выборах, когда она получила 51%. Явка составила менее 37% из примерно 2 млн зарегистрированных избирателей против около 45% ранее. Выборы стали третьими за последние 16 месяцев на фоне институционального кризиса и повторных голосований. По предварительным результатам после подсчета трети бюллетеней, Демократическая партия Косово получила около 21% голосов, Демократическая лига Косово — 18%. Такой расклад сил указывает на сложные переговоры по формированию правительства.

Перед голосованием Курти призвал граждан идти на выборы массово, чтобы укрепить «легитимность и стабильность институтов». В то же время часть избирателей выразила недовольство частыми выборами.

«Довольно! Я ожидаю, что партии наконец-то одумаются и начнут работать на благо Косово», — заявил агентству AFP пенсионер Гезим Селими. Бывшая судья Вирджина Думница назвала голосование «бессмысленным», подчеркнув, что страна «недостаточно богата, чтобы проводить несколько выборов в год». По ее словам, расходы на выборы, превысившие 10 млн евро, могли бы быть направлены на экономическое развитие.

Парламентский кризис помешал Косово получить европейские гранты, предназначенные для Западных Балкан. На данный момент Косово получило 62 миллиона евро из 980 миллионов, которые должны быть использованы до конца 2027 года в обмен на проведение ряда реформ, пишет Le Figaro. По данным МВФ, инфляция в январе превысила 5% и продолжает расти, главным образом из-за роста цен на продукты питания.