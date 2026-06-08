Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден принять любое соглашение, которое Вашингтон заключит с Ираном. В интервью Financial Times он подчеркнул, что именно презитент США «диктует условия» в переговорах.

«У него не будет выбора. Я принимаю решения. Я принимаю все решения. Он не принимает решений», — заявил Трамп в интервью Financial Times. В разговоре с Fox News он также сообщил, что намерен добиваться от Нетаньяху отказа от ответных действий, несмотря на позицию израильских военных.

По словам Трампа, он призвал израильского лидера воздержаться от ответных мер против Тегерана после ракетного удара Ирана по Израилю, который стал самым серьезным нарушением режима прекращения огня, объявленного в начале апреля. При этом Трамп отметил, что атака не повлияет на ход американо-иранских переговоров и не изменит его позиции по возможной сделке.

«Посмотрим, чем все закончится. Но эти [ракетные удары по Израилю] атаки не принесли никакого результата. Это одна из тех вещей, которые происходят уже 3000 лет, или 47 лет, в зависимости от того, как считать», — сказал Трамп.

Он добавил, что не уверен в скором заключении соглашения с Ираном, хотя считает, что оно «может состояться». По его словам, в случае провала переговоров США рассмотрят альтернативные меры, включая возможный рейд спецназа или сохранение блокады Ирана.