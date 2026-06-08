Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по базам курдских военизированных формирований на севере Ирака. Как сообщают иранские СМИ, целью стала штаб-квартира группировок в районе Сулеймании.

По данным агентства IRNA и телеканала PressTV, операция проводится на фоне усиления кампании Тегерана против курдских сил. Это связывают с сообщениями о попытках США и Израиля вооружить и мобилизовать курдских ополченцев для противодействия Ирану во время недавней военной операции. Несмотря на объявленное в апреле прекращение огня, Иран продолжал наносить удары, хотя лагеря этих формирований были частично перемещены в другие районы Курдистана.

Параллельно Израиль 8 июня нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана, сообщает ЦАХАЛ. По информации иранского PressTV, взрывы были слышны в Тегеране, Тебризе и Исфахане. КСИР утверждает, что атака велась баллистическими ракетами воздушного базирования и затронула около 15 объектов. Как сообщает «Аль-Джазира», одной из целей стал склад беспилотников в Тегеране.

Накануне вечером Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Все они были перехвачены системой ПВО, сообщили в ЦАХАЛ. Как заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), целью ракетного удара стала авиабаза Рамат-Давид на севере Израиля, которую в КСИР назвали «источником агрессии», направленной против Ливана.