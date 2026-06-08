В понедельник, 8 июня, Франция и Кипр подпишут соглашение о статусе сил (SOFA), открывающее французским военным доступ на территорию острова. Как сообщают Cyprus Mail и Politico, документ скрепят своими подписями министр обороны Франции Катрин Вотрен и министр обороны Кипра Василис Пальмас в Никосии — в ходе неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

Планы по заключению соглашения были объявлены еще в апреле, во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона на остров. По словам президента Кипра Никоса Христодулидиса, договор «укрепит гуманитарное военное сотрудничество и совместные действия на региональном уровне» и «обеспечит присутствие французских сил на кипрской территории в гуманитарных целях», пишет Cyprus Mail. Согласно Politico, соглашение также охватывает военную координацию, обмен оборонными технологиями, совместные учения и административные договоренности для персонала обеих стран.

Говоря о развертывании военной техники ЕС вблизи Кипра после того, как в марте остров был атакован иранским дроном, Макрон заявил, что произошедшее стало «подтверждением нашей решимости обеспечить безопасность европейского пространства». «Я сказал об этом 9 марта: когда был атакован Кипр — была атакована Европа», — цитирует его Cyprus Mail. Французский авианосец «Шарль де Голль» со своей авианосной группой находится в регионе с прошлого месяца.

Соглашение Франции и Кипра уже вызвало резкую реакцию со стороны непризнанной турецко-кипрской администрации. Ее «премьер-министр» Унал Устель назвал договор «крайне опасным, провокационным и неприемлемым шагом», предупредив, что он «способен серьезно подорвать атмосферу мира и спокойствия на острове». Устель также обвинил Христодулидиса в двуличии: по его словам, кипрский президент «с одной стороны говорит о новом переговорном процессе, а с другой — игнорирует турков-киприотов», и предупредил, что предпринятые шаги «неизбежно получат необходимый ответ».

С официальным заявлением выступили также турки-киприоты, их цитирует издание Protothema: соглашение «представляет собой очередной шаг, направленный на изменение баланса сил» на Кипре, а гуманитарная риторика служит лишь прикрытием для наращивания военного потенциала греко-кипрской стороны. Турецкая администрация настаивает на том, что Республика Кипр «не обладает полномочиями заключать подобные соглашения» от имени всего острова.

Турецкая правящая партия АКП также выступила с критикой. Ее официальный представитель Омер Челик заявил, что «оценки и действия Франции во всем регионе — от Сахеля до Средиземноморья — неоднократно демонстрировали свою ошибочность», и призвал Париж «выстраивать союз с Турцией на реалистичной основе», цитирует политика Cyprus Mail.

Кипр разделен с 1974 года, когда турецкие войска заняли север Кипра. Республика Кипр — член ЕС и единственная международно признанная власть на острове; турецко-кипрский север признается только Турцией.