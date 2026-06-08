Греческие и кипрские спецслужбы пресекли деятельность ячейки ХАМАС, предположительно готовившей масштабные атаки в Средиземноморье. В ходе операции задержаны пятеро палестинцев — четверо на Кипре и один на Крите, сообщает газета Phileleftheros.

По данным следствия, группа планировала удары по израильским объектам на Кипре, а также рассматривала в качестве цели круизный лайнер. Следователи полагают, что теракт должен был стать громкой демонстрацией силы — «способом вернуть ХАМАС в мировую информационную повестку» и местью «за геноцид в Газе». Один из задержанных на допросе подтвердил, что целью группы были израильтяне.

Арестованный на Крите 37-летний палестинец признался, что лично намеревался участвовать в нападении. Он проходил подготовку в тренировочном лагере ХАМАС в Малайзии — там же, где двое из задержанных на Кипре. Там же, по данным следствия, он освоил изготовление синтетических взрывчатых веществ из свободно продающихся химикатов. При обыске в его афинской квартире были обнаружены инструменты для сборки бомбы.

На Кипре полиция выявила два крупных тайника со взрывчаткой: первый — на Губернаторском пляже, второй — в жилом доме в Камаресе близ Ларнаки. В обоих обнаружен нитрат аммония, предположительно купленный на местном рынке. Двое главных подозреваемых — 32 и 38 лет — были задержаны в момент получения посылки с компонентами для бомбы. Еще двое — 54 и 57 лет, давно проживающие на острове и имеющие кипрское гражданство, — арестованы по подозрению в соучастии. Их связи и прошлое сейчас тщательно проверяются.

Изъятые материалы направлены на экспертизу. Расследование продолжается в условиях строгой секретности.