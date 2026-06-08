В будущем Юпитер станет звездой, и мы сможем наблюдать на небе сразу два Солнца. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН Геннадий Аксенов, выступая на прошедших в Москве XXX Международных биогеохимических чтениях памяти В.В. Ковальского. На это обратил внимание RTVI.

«Юпитер, конечно, со временем станет звездой, без сомнения, я так думаю. И будет у нас два солнышка в небе», — заявил ученый, опираясь на таблицу сравнения плотностей планет и их спутников, в данном случае — Юпитера и его спутника Ио.

Ранее расчеты и наблюдения неоднократно показывали, что для зажигания термоядерных реакций водорода масса Юпитера должна быть примерно в 80 раз больше.

Доклад ученого назывался «Биосферное определение планеты В.И. Вернадского и его современный смысл». В нем ученый раскритиковал существующее в астрономической среде определение планет.

«Определение планет астрономического союза простое очень, настолько простое, что с юридической точки зрения ничтожное — это тела большого размера, которые обращаются вокруг Солнца по своим орбитам», — заявил Аксенов.

Современное определение планет было принято Международным астрономическим союзом в 2006 году. Согласно ему, планетой называют небесное тело, обращающееся вокруг Солнца, находящееся в состоянии гидростатического равновесия и потому имеющее шарообразную форму и своей гравитацией способное «расчищать» окрестности от других, более мелких небесных тел.

В своем докладе Аксенов предложил Луну также считать планетой, «поскольку она достаточно массивная».

Аксенов — кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории наук о Земле ИИЕТ РАН. Окончил исторический факультет Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской