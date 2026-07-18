Страны НАТО обязались в этом и следующем году передать Украине €140 млрд, но сколько дадут на деле — неизвестно: подсчеты показывают, что за все время конфликта Киев не получил и половины обещанных денег. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как показывает практика с 2022 года, из обещанных институтами ЕС и его членами €400 млрд к апрелю 2026 года Украина получила лишь около €180 млрд.

Новое обязательство на €140 млрд, которое содержится в декларации по итогам саммита НАТО в Анкаре, призвано дать украинской армии уверенность в планировании и при этом показать Москве, что поддержка Киева не ослабевает, поэтому ей стоит задуматься о переговорах вместо продолжения боевых действий.

При этом сумма в декларации указана в евро, а не в долларах, как обычно, — это символический жест, подчеркивающий, что платить придется европейцам.

Американский посол при НАТО Мэттью Уитакер перед саммитом заявил, что США «сделали для Украины больше, чем кто-либо другой». Однако эти слова, по всей видимости, относились к периоду до прихода Трампа к власти, уточняет NZZ: все транши 2025 года были еще частью соглашений, заключенных при Джо Байдене.

Из обещанных Украине на этот год €70 млрд меньше половины (€30 млрд) покроет кредит Евросоюза, согласованный на декабрьском саммите. В сумме он составит €90 млрд — но на два года, и только две трети из него можно будет потратить на военные нужды.

Таким образом, 32 страны НАТО (из которых 23 входят в ЕС) должны будут выделить недостающие €40 млрд, пишет NZZ.

Точных данных о том, сколько уже Европа и Канада потратили на военную помощь Украине, нет — их не смогла предоставить даже пресс-служба НАТО.

Согласно оценкам экспертов-экономистов, с января по апрель 2026 года ЕС передал Киеву военную помощь примерно на €10 млрд. Крупнейшими донорами остаются Германия и Великобритания, которые за этот период перевели €5 млрд и €2 млрд соответственно.

Швеция выделила еще €1 млрд. Дания и Нидерланды хоть и помогают Украине регулярно, в этом году не предоставили ей ни одного крупного пакета. Франция, Италия и Испания тоже не обеспечили новых миллиардных траншей с прошлого года.

Если экстраполировать данные по европейской помощи за первый квартал 2026 года на всю оставшуюся его часть, то можно предположить, что Украина получит €30 млрд из обещанных €40 млрд, пишет NZZ.

Если смотреть по бюджетам отдельных стран, то Германия заложила €11,5 млрд на этот год, Великобритания — около €4,4 млрд, а Норвегия — €7,6 млрд, из которых более 80% пойдет на вооружение.

Таким образом, резюмирует издание, цель НАТО в €40 млрд является как минимум амбициозной. В альянсе признают, что для выполнения обязательств нужны дополнительные ресурсы.