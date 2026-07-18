Спецслужбы Израиля обратились к раввинам за помощью в борьбе с вербовкой израильтян иранской разведкой. Об этом пишет The New York Times.

Один из них — популярный в соцсетях раввин Игаль Коэн. Он рассказал, что силовики попросили его предупредить слушателей: иранские разведчики вербуют людей через интернет, предлагая фотографировать объекты, приобретать и прятать оружие, а в некоторых случаях — совершать убийства.

В видеоролике, который широко разошелся в соцсетях, Коэн призвал подписчиков не поддаваться искушению работать на Иран, назвав сотрудничество с врагом «величайшим кощунством» и предупредив, что оно заканчивается тюрьмой и разрушенной жизнью.

Эта инициатива — часть более масштабной кампании Израиля по борьбе с иранскими спецслужбами. По данным полиции, прокуратура добилась обвинительных приговоров по более чем 60 делам о шпионаже в пользу Ирана. Среди фигурантов — военные и гражданские, религиозные и светские израильтяне, евреи и арабы.

Следователь полиции Амихай Панетта заявил, что часть подозреваемых действовала во время войны с Ираном и помогала противнику реализовывать его планы на территории Израиля.

Среди недавних случаев — задержание 9 июня гражданина США, учившегося в ультраортодоксальной йешиве в Иерусалиме. По версии следствия, он за деньги фотографировал важные объекты по заданию иранского агента. Посольство США и Тегеран отказались от комментариев.

По данным израильских властей, после октября 2023 года Иран делает ставку на вербовку случайных исполнителей, а после атак Израиля в июне прошлого года усилил активность.

Вербовка идет в основном через Telegram под вымышленными именами: новичкам сперва предлагают легкие деньги за простые задания вроде съемки района, а затем задачи усложняют — вплоть до сбора информации о критической инфраструктуре и системах ПВО. В июле военный суд приговорил военнослужащего к пяти годам заключения за отправку иранскому агенту видеозаписи перехвата ракет во время конфликта июня 2025 года.

Среди завербованных — выходцы из бывшего СССР, действующие и бывшие военные, а также представители ультраортодоксальной общины (харедим). Хотя большинство мужчин-харедим не служат в армии, они активно пользуются интернетом.

Известный харедимский комментатор Исраэль Коэн тоже подключился к кампании: предупреждал слушателей в своем радиошоу и связал силовиков с несколькими раввинами и общественными деятелями общины. По его словам, харедимская публика поначалу была «в шоке» от сообщений о вербовке единоверцев, но затем «осознала необходимость предупреждать об опасности». В начале июля еще один харедимский журналист и блогер опубликовал похожее обращение на идише.

Масштаб вербовки, по свидетельствам израильских силовиков, держится не на изощренных методах, а на массовой рассылке и удаче: например, в одну из ночей в мае тысячи израильтян получили СМС с предложением «сотрудничать в сфере разведки».

Бывший сотрудник ШАБАК Шалом Бен-Ханан рассказал, что его жена получает подобные сообщения почти ежедневно. По его словам, если из тысяч попыток иранские спецслужбы вербуют одного-двух человек, то них это уже успех.

Среди серьезных случаев — апрельское задержание 22-летнего жителя Хайфы, обвиненного в изготовлении взрывчатки для покушения на высокопоставленного политика. По данным следствия, он экспериментировал со взрывами на парковке и по заданию кураторов фотографировал порт Хайфы и места падения иранских ракет. Резервист из подразделения ПВО «Железный купол» обвиняется в передаче координат батарей и данных как минимум семи авиабаз. Еще двое военнослужащих ВВС больше года переписывались с агентом в Telegram и получили обвинение в помощи противнику.

Один из самых громких эпизодов — дело 24-летнего студента-программиста из общины харедим Меира Нахума. По версии следствия, он выдавал себя за офицера элитного разведывательного подразделения 8200, а с помощью ИИ подделал военный документ, «подтверждающий» причастность Израиля к гибели бывшего президента Ирана Ибрахима Раиси в вертолетной катастрофе 2024 года (Тегеран называл причиной крушения непогоду).

Когда куратор запросил имена иранцев, сотрудничавших с Израилем, Нахум вместе со старшим братом придумал имя случайного гражданина Ирана и передал его как информатора — по данным следствия, этого человека затем допросили и отпустили. Братьев задержали в январе, обвинение предъявили в марте; они получили в криптовалюте около 100 тыс. шекелей (более $35 тыс.). Адвокат братьев Ариэль Атари не отрицает контакта с иранским агентом, но настаивает, что подзащитные не навредили, а, наоборот, выманили деньги у иранской стороны в обмен на ложные сведения.