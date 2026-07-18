Министерство иностранных дел Японии планирует возобновить с августа 2026 года отправку студентов на краткосрочные стажировки в российские вузы. Об этом сообщает портал Nihon News со ссылкой на несколько источников в ведомстве.

Речь идет о программе, запущенной в 1999 году в рамках молодежных обменов между Японией и Россией. Ее организацией занимается секретариат японо-российского комитета по молодежному обмену. Эта международная структура была создана по итогам двустороннего саммита 1998 года, на котором стороны договорились кардинально расширить человеческие контакты. Финансирование программы обеспечивает японский МИД.

Стажировки были приостановлены еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса. После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года японское правительство приняло решение в целом отказаться от культурных и гуманитарных обменов с Россией на государственном уровне, поэтому программа с тех пор не функционировала.

«Отношения между Японией и Россией переживают сложный период, однако с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы важно продолжать человеческие контакты с Россией», — заявили в министерстве.

В прошлом году Токио также смягчил для своих граждан рекомендации по поездкам в Россию, снизив уровень опасности для всей территории страны до второго — то есть до рекомендации не совершать поездки без острой необходимости. Эта оценка ситуации, по данным Nihon News, стала одной из причин для возобновления образовательной программы.

Продолжительность стажировок составит несколько недель. Их участники смогут общаться с российскими студентами, изучающими японский язык, и посещать местные культурные учреждения. В министерстве рассчитывают отправить в Россию несколько десятков человек в течение 2026-го финансового года.

«Даже в сложной международной обстановке важно не дать угаснуть обмену среди молодежи, которой предстоит определять будущее японо-российских отношений», — отметил представитель министерства.

При этом Япония продолжает соблюдать экономические санкции и экспортные ограничения против России, введенные после начала конфликта на Украине. Ключевым вопросом остается то, как возобновление гуманитарных контактов будет воспринято международным сообществом на фоне продолжающихся ограничительных мер.

В японском министерстве считают, что санкционные меры находятся в иной плоскости и не противоречат возобновлению гуманитарных связей.