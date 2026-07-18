Израиль анонсировал создание новых поселений в секторе Газа и увеличил финансирование застройки Западного берега. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич сообщил о выделении 1,3 млрд шекелей ($428 млн) на десятки новых поселений на Западном берегу. Кабмин одобрил этот транш еще в прошлом месяце, но держал решение в секрете, ожидая противодействия со стороны США, пишут израильские СМИ со ссылкой на источники.

По словам Смотрича, планы трех поселений в секторе Газа полностью готовы, так что строительство можно начать сразу же после того, как их одобрит премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Guardian отмечает, что эти планы озвучиваются на фоне приближающихся национальных выборов, назначенных на 27 октября.

«Правоцентристская коалиция премьера Биньямина Нетаньяху стремится закрепить контроль над палестинскими территориями до истечения своих полномочий», — пишет газета.

Правозащитники утверждают, что подготовка к застройке уже идет. По словам Хагит Офран из израильской правозащитной группы «Мир сейчас», бульдозеры работают как минимум на семи площадках, которые якобы планируется заселить до дня голосования.

«Правительство устроило безрассудный предвыборный спринт, чтобы залезть в государственную казну», — возмущается она.

Глава израильского военного ведомства Исраэль Кац заявил, что на севере сектора Газа планируется возвести три военных поста типа «Нахаль» — именно через такие форпосты Израиль десятилетиями создавал гражданские поселения на занимаемых территориях.

«Я намерен создать три поста “Нахаль” — это тоже военное формирование — в тех местах на севере Газы, где раньше находились [израильские] поселения», — сказал глава Минобороны Израиля.

Он также признался, что испытал удовлетворение, увидев дома и целые населенные пункты палестинцев в руинах. Ранее министр выступал за масштабное переселение жителей сектора, которое Guardian характеризует как «этническую чистку анклава».

Основатель отслеживающей захват земель на Западном берегу организации Kerem Navot Дрор Эткес заявил, что посты «Нахаль» изначально не предназначаются для долгосрочного военного использования.

«Армия — это только первый этап, который готовит территорию для будущего поселения. Именно так были созданы десятки израильских поселений на Западном берегу», — отметил правозащитник.

По его словам, форпосты типа «Нахаль» впервые появились в приграничных районах в 1950-х годах, в том числе вокруг сектора Газа, а с 1967 года эта схема применялась на Западном берегу — сначала в долине реки Иордан, а затем и в других районах.

Guardian пишет, что израильские форпосты «играют ключевую роль в кампаниях насилия, из-за которых палестинцы годами покидают свои дома и земли на Западном берегу».

На этой неделе управление ООН по правам человека опубликовало посвященный Палестине доклад, в котором говорится, что Израиль использует поселенцев для продвижения аннексии территорий и потакает насилию с их стороны за счет «систематической безнаказанности».

Замначальника генштаба Израиля генерал-майор Тамир Ядай доложил Кацу, что израильские силы контролируют 65% территории Газы. На оставшейся части находятся около 2 млн палестинцев, включая беженцев.

«Не знаю, как это назвать, кроме как победой: контролировать 65% территории, уничтожив здесь более 70 тысяч террористов», — заявил Ядай.

Guardian отмечает, что в указанное им число «уничтоженных террористов» фактически попадает 21 тысяча погибших в ходе конфликта палестинских детей, в том числе более тысячи младенцев.

Минобороны Израиля признало в целом достоверной базу данных о погибших в Газе, которую составили палестинские органы здравоохранения. В ней поименно указаны более 73 тысяч человек: среди них более 21 тысячи детей, свыше 10 тысяч женщин младше 60 лет и более 5 тысяч пожилых людей.

В военном ведомстве отказались напрямую отвечать, следует ли из этой статистики, что Израиль считает женщин, детей и пожилых людей «террористами». Представитель ЦАХАЛ лишь сказал, что оценка числа погибших в Газе продолжается, в том числе по категориям пола и возраста жертв.

Guardian указывает на то, что обозначенные Ядаем 65% территории сектора Газа, которые контролирует Израиль, заметно больше 53% — именно столько израильские войска должны были взять под контроль в соответствии с соглашением о перемирии, заключенным при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС действует с 10 октября 2025 года. Прошлой осенью Трамп анонсировал «исторический рассвет обновленного Ближнего Востока» и обещал масштабные инвестиции в восстановление прибрежных районов Газы.

В ноябре 2025 года Совбез ООН поддержал план Трампа 13 голосами (при двух воздержавшихся — России и Китае). Резолюция санкционировала создание временных Международных стабилизационных сил и Совета мира по Газе с мандатом до 31 декабря 2027 года.

В начале 2026 года Трамп учредил так называемый Совет мира для восстановления Газы и реализации других мирных инициатив: участие в организации подтвердили около 30 стран, а ее устав подписали порядка 20 государств.

Однако мирный процесс в целом застопорился: около 2,1 млн жителей анклава остаются среди руин спустя два года войны. Как писала The Wall Street Journal, контингент международных сил, который должен обеспечивать стабильность ситуации и контролировать соблюдение условий перемирия, не может развернуть даже первую группу из 10-20 военных — вместо оговоренных 20 тысяч человек.

По данным WSJ, еще в июне в сектор Газа должны были прибыть военнослужащие из Марокко, но их переброску отложили на «ближайшие месяцы». Сначала они пройдут подготовку на границе анклава — то есть на израильской территории — и лишь затем приступят к «ограниченным операциям» внутри сектора.