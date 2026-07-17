Мировые продажи смартфонов во втором квартале 2026 года сократились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: то самый низкий показатель для второго квартала за последние 13 лет. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Counterpoint Research, которые приводит издание HVG.

Падение связано с глобальным кризисом на рынке памяти, который, по словам старшего аналитика Counterpoint Шилпи Джайн, стал главным сдерживающим фактором для индустрии смартфонов, превзойдя все остальные проблемы.

«Глобальный кризис памяти уже превзошел все остальные факторы и стал самой большой сдерживающей силой для индустрии смартфонов», — заявила Джайн.

По ее словам, если в прошлом году речь шла о дефиците комплектующих, то теперь это полноценный кризис спроса.

Аналитики International Data Corporation зафиксировали менее значительное падение — около 6,7%. В HVG отмечают, что разные исследовательские компании могут использовать различные модели для оценки поставок. Снижение затронуло прежде всего бюджетный и средний сегменты, которые более чувствительны к росту цен, тогда как премиальный рынок пострадал меньше. При этом стоимость компонентов памяти за год выросла в четыре раза.

По данным исследовательских компаний, во втором квартале продажи Apple и Samsung выросли, а основные потери понесли китайские производители, включая Xiaomi, Oppo и Vivo. Однако эксперты предупреждают, что рост не дает гарантий даже премиум-брендам — удорожание компонентов неизбежно скажется и на них. Пока Apple не повышала цены на iPhone, но аналитики ожидают, что компания заложит расходы в стоимость новых моделей, которые представят в сентябре.

Причиной резкого скачка цен на память и накопители стал стремительный рост числа дата-центров, обслуживающих системы искусственного интеллекта. Производители не успевают удовлетворять колоссальный спрос на чипы памяти со стороны серверов, что создает дефицит на рынке.

Аналитики отмечают, что ситуация может сохраниться в ближайшие кварталы, поскольку строительство новых производственных мощностей требует времени. В условиях дефицита производители смартфонов вынуждены пересматривать закупочные стратегии и искать альтернативных поставщиков, однако это не решает проблему в краткосрочной перспективе.