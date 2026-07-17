Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова. По данным ТАСС, дело связано с предполагаемым хищением средств, выделенных на инновационные проекты по импортозамещению.

РБК со ссылкой на источники сообщает, что Колобову вменяют мошенничество в особо крупном размере — по части 4 статьи 159 УК РФ. Суд заключил его под стражу до 16 сентября. По данным РБК, Колобова задержали 16 июля.

«Ущерб только по одному эпизоду, связанному с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы, составляет более 50 млн рублей», — рассказал собеседник ТАСС.

Источник агентства не исключил появления новых эпизодов, из-за которых общий ущерб может вырасти примерно до 1 млрд рублей.

Во время оглашения постановления об аресте Колобов потерял сознание, сообщил собеседник ТАСС.

Защита просила избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест или запрет определенных действий. Суд отказал и удовлетворил ходатайство следствия, которое ссылалось на риск воспрепятствования расследованию или попытки скрыться.

Департамент, который ранее возглавлял Колобов, курировал несколько отраслей легкой промышленности и производство товаров первой необходимости, пишет РБК.

В пресс-службе Минпромторга сообщили изданию, что фигурант дела больше не работает в министерстве: «Служебный контракт был расторгнут в мае 2023 года по инициативе сотрудника».

При этом Mash писал, что Колобов возглавлял департамент с 2016 по 2024 год. Телеграм-канал также утверждал, что уголовное дело может быть связано с выделением почти 1,1 млрд рублей на развитие предприятий народных художественных промыслов и создание для них интернет-магазинов. Эта информация не подтверждена.

По данным того же телеграм-канала, согласно декларации за 2019 год, годовой доход Колобова составлял 8,9 млн рублей. В его собственности находились объекты недвижимости общей площадью почти 1800 кв. м и земельные участки общей площадью 11 224 кв. м.